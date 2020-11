Flavio Briatore ha chiesto a Elisabetta Greograci di risposarlo? La clamorosa verità dell’imprenditore

La confidenza che Elisabetta Gregoraci ha rilasciato a Giulia Salemi e Francesco Oppini nella Casa del GF Vip ha destato un certo stupore negli appassionati di gossip aggiornati sui retroscena della sua vita privata: l’ex marito Flavio Briatore sarebbe ancora innamorato di lei e dopo il lockdown della scorsa primavera, le avrebbe chiesto di risposarlo ricevendo il rifiuto della showgirl.

La dichiarazione così rilasciata da Elisabetta non ha potuto essere contestualmente confutata dal diretto interessato che, in seguito, è stato contattato dal settimanale Chi per dargli modo di replicare. Ebbene, stando alle parole dell’imprenditore, la notizia ‘sfuggita’ alla ex moglie sarebbe totalmente falsa, bollata come un’assoluta fake news.

Flavio Briatore ha chiesto a Elisabetta Gregoraci di risposarlo? La smentita

“Nella Casa del GF Vip Elisabetta Gregoraci ha dichiarato che Flavio Briatore sarebbe ancora innamorato di lei e avrebbe chiesto di risposarla. Raggiunto da Chi nel Principato di Monaco , dove vive con il figlio Nathan Falco, Briatore ha dato una risposta secca: quella della Gregoraci è una…fake news”: questo è quanto riportato nella rubrica Chicche di Gossip della rivista diretta da Alfonso Signorini oggi in edicola. Una replica che smentisce categoricamente le parole della showgirl che anche durante l’ultima diretta del GF Vip era tornata sulla questione.

“Mi è scappato ma è una cosa bella”, aveva affermato Elisabetta su richiesta del conduttore: “Abbiamo passato il lockdown insieme, è stato come ai vecchi tempi. Lui non andava in giro, io stavo lì con lui e un giorno mi ha guardata e mi ha detto ‘guarda Eli, noi siamo comunque una famiglia, ti amo ancora, dovremmo risposarci’. Non ho risposto, in realtà. Per me è una persona troppo importante, ancora oggi è quasi come se non ci fossimo separati, nel senso che fino a quando né io, né lui ci facciamo un’altra famiglia, siamo anomali come persone separate, perché passiamo veramente tanto tempo insieme”, aveva aggiunto. Adesso, però, la secca dichiarazione che nega tutto…