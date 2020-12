Flavio Briatore rompe il silenzio: il ritorno di fiamma con Gregoraci e il "contratto"

Per evitare ulteriori chiacchiere, Flavio Briatore ha aspettato che Elisabetta Gregoraci uscisse dalla Casa del Gf Vip prima di rispondere a tutte le voci sul loro rapporto circolate negli ultimi mesi. La più maligna, quella sull'esistenza di un contratto post-matrimoniale, firmato da entrambi, che vieterebbe alla showgirl di farsi vedere in pubblico con altri uomini per i 3 anni successivi al divorzio (clausula, quindi, che sarebbe ancora in corso). "Non esiste nessun contratto - ha smentito l'imprenditore sulle pagine di Libero - Su me ed Elisabetta sono state scritte e dette tante cazz*** e cattiverie".

Tirato spesso in ballo dal reality, certi rumors non gli sono piaciuti ma sa che fanno parte del gioco: "Credo di essere stato uno dei concorrenti del Grande Fratello - ha ironizzato - Si è parlato più di me che di chi era in gara. Almeno loro sono stati pagati. Manderò una fattura per farmi pagare anche io". Nessuna tensione con Elisabetta Gregoraci, che ha rivisto - come ha fatto sapere lei - appena tornata a Montecarlo, dove vivono tutti e due. Fra loro grande serenità, ma nessun ritorno di fiamma: "Ora tra me e lei c'è un rapporto di affetto e dobbiamo solo lavorare insieme per il bene di nostro figlio. Sono contento che lei sia uscita dalla Casa del Gf e lo abbia fatto per passare le vacanze con Nathan, da grande mamma qual è".

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore di nuovo insieme con Nathan: è ritorno di fiamma?

Appena uscita dal Gf Vip, Elisabetta Gregoraci è tornata a Montecarlo per riabbracciare il figlio Nathan Falco, che in questi mesi è stato con il papà. Insieme, tutti e tre, hanno trascorso insieme i primi momenti di 'libertà' della showgirl, che ha fatto sapere: "Tutto bene tra di noi. Ci siamo visti con Flavio appena sono arrivata a Monaco, abbiamo fatto un pranzo insieme io, lui e Nathan dopo tre mesi di lontananza. Abbiamo un bel rapporto, ci siamo voluti bene e amati per 13 anni e da questo amore è nato Nathan, ora dobbiamo pensare a lui. Stargli lontano per me è stata la prova più difficile".