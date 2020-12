“Flavio Briatore nero di rabbia, pronto a rivedere gli accordi di divorzio con Elisabetta Gregoraci”

L’indiscrezione è del settimanale ‘Nuovo’ che descrive il manager come furioso con la ex moglie concorrente nella Casa del GF Vip

Nei prossimi giorni la Casa del GF Vip potrebbe svuotarsi della presenza di una delle sue assolute protagoniste qual è Elisabetta Gregoraci, intenzionata a non cedere alla richiesta di restare confinata a Cinecittà anche durante le feste di Natale e prontissima a correre dal figlio Nathan. Tuttavia, stando alle ultime indiscrezioni, il ritorno alla vita reale potrebbe anche comportare qualche spiacevole sorpresa per la showgirl, attesa non proprio a braccia aperte dall’ex marito Flavio Briatore che non avrebbe gradito il comportamento della madre di suo figlio durante la vivace esperienza televisiva…

“Briatore furioso con Elisabetta Gregoraci”: l’indiscrezione

A riportare il retroscena è il settimanale Nuovo, secondo cui Flavio Briatore sarebbe stato infastidito non poco dal legame che la ex moglie Elisabetta Gregoraci avrebbe stretto con Pierpaolo Pretelli nella casa del GF Vip, ma anche dalla circostanza che spesso sia stato tirato in ballo lui come le questioni famigliari che lo riguardano. Tutto questo clamore mediatico, dunque, lo starebbe spingendo a pensare di rivedere gli accordi stretti con la ex moglie dopo la fine del loro matrimonio.

“Flavio Briatore a quanto pare non avrebbe gradito il comportamento della mamma di suo figlio all’interno della casa più spiata d’Italia. Addirittura il ricco manager sarebbe ‘nero dalla rabbia’ nei confronti della showgirl per le voci esplose sui giornali e sul web con la sua partecipazione al reality condotto da Signorini e sarebbe pronto a rivedere gli accordi firmati in sede di divorzio”, si legge su Nuovo. “Il nome di Flavio continua a spuntare fuori. Essere tirato in ballo non va proprio giù a Briatore, che non è un concorrente del Gf Vip! Diverse fonti dicono che lui sarebbe pronto a ridiscutere gli accordi presi con la Gregoraci in sede di divorzio. Accordi molto generosi nei confronti dell’ex moglie”.

Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci durante il GF Vip

Spesso durante queste settimane al GF Vip Elisabetta Gregoraci ha raccontato qualche dettaglio sul rapporto attuale con Flavio Briatore che, dal canto suo, dopo la discussa intervista in cui faceva riferimento alla moglie, non ha più fatto accenno a lei e alla sua avventura televisiva. A lui, invece, la showgirl ha fatto riferimento sia a proposito di un accordo sulla impossibilità di farsi vedere con un uomo dopo la loro separazione, sia in merito alla proposta di sposarlo di nuovo che il manager le avrebbe avanzato di recente.

Inoltre, il nome di Briatore è stato fatto ancora durante i battibecchi tra Elisabetta e Giulia Salemi, che sarebbe stata ospite proprio a casa del manager in Sardegna nelle scorse estati.