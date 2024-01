Flavio Briatore, Nathan Falco e Elisabetta Gregoraci: il look coordinato per l'ultimo dell'anno è da urlo

Flavio Briatore, Elisabetta Gregoraci e il figlio Nathan Falco si trovano in Kenya. Lì, nel resort di Briatore, hanno deciso di trascorrere le festività natalizie compreso l'ultimo dell'anno e Capodanno. Una decisione non insolita per i tre che da sempre sono uniti nonostante Elisabetta e Flavio abbiano divorziato anni fa.

Ieri sera, 31 dicembre, a illuminare la notte non c'erano solo i fuochi d'artificio ma anche Flavio, Elisabetta e Nathan. I tre avevano deciso di vestirsi coordinati e tutti di bianco. Padre e figlio erano praticamente identici: pantaloni lunghi bianchi, camicia bianca e anche le scarpe erano bianche. Un look da urlo. Elisabetta invece ha optato per un abito lungo, con spalline, leggermente trasparente anche quello, ovviamente, bianco. Non hanno pubblicato una foto tutti e tre insieme, ma sia la conduttrice sia l'imprenditore hanno condiviso su Instagram uno scatto con il figlio e così è stato possibile osservare lo splendido quadretto familiare.

Queste feste in famiglia sono particolarmente importanti, quest'anno, al compimento dei 14 anni, Nathan quasi sicuramente andrà in un esclusivo college svizzero e questo lo poterà lontano da mamma e papà (anche se per le feste è plausibile pensare che tornerà a casa).