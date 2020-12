Nathan Falco insultato in un commento social, la replica furente di Briatore: “Sei un cogl**ne”

Flavio Briatore pubblica una tenera foto in compagnia del figlio Nathan Falco e qualcuno commenta dando dell’obeso al bambino. Un insulto grave, ancora più grave considerata la giovane età del figlio del manager e di Elisabetta Gregoraci, che ha scatenato l’ira di Briatore.

“Flavio mettilo a dieta, il ragazzo è obeso. Pasta pastasciutta, fallo correre”, è il commento comparso sotto la foto di Briatore insieme a Nathan Falco, pronto per entrare in campo e giocare una partita di calcio. Un’immagine bella, un padre e un figlio vicini, rovinata dalla maleducazione e dal linguaggio violento.

La risposta di Briatore è accesa: “Non è obeso, ma tu sei un cog**ne”.

Gli altri utenti si sono scagliati contro il commentatore e hanno approvato la risposta di Briatore. “Mi chiedo come si possa scrivere una cosa cattiva come questa a un bambino?!!!! Curati e vergognati”, si legge tra i commenti. “Che pensa che fai, come fai a chiamare un bambino obeso! Pensa prima di parlare che sei bello grande! Forza Falco!”, scrive un altro utente. “Ma certe persone non si vergognano a scrivere certe frasi ad un bimbo?! Al di là del fatto che non è obeso e comunque se lo fosse stato trovo poco rispettoso chi queste cose.vergognatevi!!! PS.@briatoreflavio ed @elisabettagregoracireal complimenti per come state crescendo vostro figlio nonostante non sia facile con le cattiverie che vengono dette e che purtroppo essendo un ragazzino non è facile filtrare”, commenta una donna.

In tanti hanno apprezzato poi la replica di Briatore: il suo commento ha ricevuto oltre duemila “cuori” in segno di approvazione.

Nathan Falco, sempre al primo posto per Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci

Flavio Briatore è molto legato al figlio. Durante la permanenza di Elisabetta Gregoraci nella Casa del Grande Fratello Vip, il manager veneto ha passato molto tempo insieme al bambino. I due sono volati negli Emirati Arabi, dove Briatore aveva degli impegni di lavoro ma ha voluto con sé il figlio per stargli vicino e assicurarsi che fosse seguito e facesse i compiti.

Elisabetta Gregoraci ha deciso di lasciare il Gf Vip per riabbracciare suo figlio Nathan Falco. Quando le era stata chiesta la disponibilità a restare nella Casa fino a febbraio, l’ex moglie di Briatore ha rifiutato: per lei sarebbe stato impossibile passare le festività lontana dal figlio.