Leni presenta il fidanzato a papà Flavio Briatore: com'è andata

Fino a qualche tempo fa Flavio Briatore e la figlia Leni non avevano alcun rapporto. Lei, nata dalla relazione che l'imprenditore con la modella Hedidi Klum, era cresciuta con Seal, nuovo compagno della madre, e lui, Briatore, non l'aveva mai riconosciuta. Oggi però i rapporti tra i due sono finalmente distesi, tanto che la 19enne parla al padre anche dei suoi fatti più privati, ed arriva a presentargli il suo fidanzato. Ecco come è andata.

L'incontro tra Briatore e il suo nuovo "genero" è avvenuto proprio quest'estate, prima di occasione di una vacanza in Costa Azzurra, poi al Twiga, uno dei prestigiosi locali gestiti proprio dal manager. E tutto sembra essere andato per il meglio. È stato proprio Flavio a ospirare il ragazzo sulla sua barca e poi nel suo locale. Lui è Aris Rachevsky, americano nato in California nel 2003, ex attore e giocatore di hockey. Baci e coccole tra lui e Leni, sotto l'occhio orgoglioso di Flavio, che finalmente vede la figlia crescere: oggi è anche lei una modella, proprio come la mamma, testimonial di brand importanti di moda come Dior e Intimissimi.

Con Leni e il fidanzato c'è anche un gruppo di amici. E c'è anche Nathan Falco, secondogenito di Briatore avuto da Elisabetta Gregoraci, ex moglie che, se passa da Forte dei Marmi, trova sempre aperte le porte del Twiga. La famiglia allargata funziona, Leni è finalmente dentro: "All'epoca vivevo a Londra, Heidi a Los Angeles", ha raccontato Briatore a proposito della sua nascita nel 2004. "Potevamo sentirci al telefono ma non bastava e un neonato deve crescere con la madre. Poi è arrivato Seal. Un bambino deve crescere in una famiglia. Per questo motivo ho deciso di lasciare che Leni vivesse con sua madre, io ero lontano e troppo impegnato con il lavoro". Poi tutto si è aggiustato.