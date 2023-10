Briatore e il figlio Nathan Falco a Dubai per il break scolastico (con loro anche Gregoraci): le foto nel deserto

Flavio Briatore con il figlio Nathan Falco è volato a Dubai. Padre e figlio hanno sfruttato le vacanze autunnali per un breve viaggio nel segno del lusso. Nel Principato di Monaco, come anche in Francia, Germania, Gran Bretagna, Svizzera, e altri, il calendario scolastico comprende una pausa autunnale: un break nel quale gli studenti non vanno a scuola. I giorni di vacanza sono variabili, ma di solito sono tra i 5 e i 10 a cavallo tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre.

I due hanno trascorso alcuni giorni da soli e poi ieri, 30 ottobre, sono stati raggiunti da Elisabetta Gegoraci: la showgirl voleva stare con il figlio visto il momento delicato che sta vivendo, il 28 ottobre è morta la sua amata nonna Betta. A raccontare le motivazioni che l'hanno portata a prendere il primo volo in direzione Emirati Arabi Uniti è stata la stessa conduttrice nelle sue storie Instagram. Non è strano che i tre siano in vacanza insieme, tra Briatore e Gregoraci continua a esserci grande complicità nonostante siano anni che sono separati.

Questo viaggio ha permesso a Nathan di vedere il tramonto nel deserto: un'emozione unica e che sicuramente il 13enne non si dimenticherà anche perché ha fatto su e giù sulle dune a bordo di un quad. I tre soggiornano in un hotel di lusso e dalle foto condivise da Nathan non si stanno precludendo nessuna opportunità.

Nathan Falco e il futuro nel college svizzero

Il prossimo anno il figlio di Briatore e Gregoraci potrebbe lasciare Monte Carlo e le case dei genitori per trasferirsi nel collegio esclusivo, da oltre 100mila euro all'anno, Le Rosey noto anche come "La scuola dei Re". Con Nathan, in una prima visita all'istituto, c'era Elisabetta che non ha preso proprio a cuor leggero la possibilità che il figlio si trasferisca. Su Instagram aveva condiviso alcune foto e storie del ragazzino in giro per il giardino del collegio, ma una volta tornati a Monte Carlo Gregoraci non ha saputo trattenere l'emozione e si è mostrata con gli occhi lucidi e il trucco colato: "Stasera va così, il trucco sciolto, la lacrimuccia che scende sul viso... Quelle giornatine intense che poi la sera crolli in mille pensieri, i cambiamenti che possono spaventare...", aveva scritto a corredo dello scatto.