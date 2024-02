Briatore, il viaggio padre-figlio a Cortina con Nathan Falco: arriva il commento di Elisabetta Gregoraci

Un viaggio padre figlio, un fine settimana trascorso tra piste da sci e baite a Cortina: così Flavio e Nathan Falco Briatore stanno trascorrendo questo primo fine settimana di febbraio. Un'uscita di famiglia, in cui però l'imprenditore non ha trascurato le amicizie, a cui Elisabetta Gregoraci non ha preso parte. La showgirl è impegnata in Mad in Italy, il nuovo programma che va in onda su Rai2 il lunedì sera.

Ma Elisabetta non poteva lasciarsi sfuggire l'occasione di dimostrare il suo amore al figlio e anche al suo ex marito e così sotto alla foto che Briatore ha pubblicato insieme a Nathan ecco che prontamente arriva il commento di Gregoraci. La mamma orgogliosa ha pubblicato due emoticon rappresentanti due faccine con gli occhi a cuore.

Tra la conduttrice e l'imprenditore c'è un ottimo rapporto, infatti hanno trascorso il Natale e i primi giorni del 2024 insieme in Kenya proprio come se i due non si fossero mai lasciati.