Briatore operato, i dipendenti del Twiga gli dedicano un video: la reazione dell'imprenditore

Sarà una Pasqua tranquilla quella che Flavio Briatore trascorrerà nella sua casa di Montecarlo, a ridosso del delicato intervento al cuore a cui si è sottoposto subito dopo aver scoperto in tempo la presenza di un tumore. L'imprenditore ha assicurato che non rallenterà i ritmi lavorativi ("Dopo che ti succedono queste cose ricominci a fare la vita di sempre, anzi, ora meglio di prima perché ho un cuore nuovo", ha detto nell'intervista al Corriere della Sera), ma che comunque un po' di convalescenza è necessaria nelle fasi successive a un'operazione così delicata.

Ed è stato proprio per augurargli una piena e veloce guarigione che i dipendenti del suo locale Twiga a Forte dei Marmi hanno realizzato un video che bene esprime l'affetto per il loro capo. "Siamo pronti per la stagione, la tua squadra è prontissima, ti faccio vedere l'entusiasmo con cui vogliamo partire per questa stagione", dice uno di loro nel breve filmato: "La struttura è pronta, siamo tutti pronti. Un saluto a Flavio!". Ed è stato allora che un boato di applausi e di "Forza Flavio! Ti aspettiamo tutti" si è levato in coro, suscitando la reazione dell'imprenditore che ha condiviso il bel gesto su Instagram. "Stasera si riparte al Twiga. Grazie ragazzi, in bocca al lupo", ha scritto Briatore, a cui anche i follower stanno rivolgendo i loro più affettuosi auguri.

Flavio Briatore: "Per curarmi a Milano ho pagato"

Nel video social in cui ha parlato dell'intervento Briatore ha lanciato un appello per la prevenzione, ma c'è stato chi gli ha obiettato che la prevenzione è roba da ricchi. "È vero, siamo dei privilegiati. Dovremmo tutti poter fare i check up. Ci sono cose per le quali centro, destra e sinistra dovrebbero essere uniti e una è il diritto alla salute" ha commentato il manager: "Per curarmi a Milano ho pagato, non l'ho fatto gratis", ha proseguito, "E l'ho scelto perché pur avendo vissuto in America, a Londra, in Francia, il livello degli ospedali italiani resta il più alto".

L'imprenditore ha poi precisato di pagare le tasse anche in Italia come in tutti i Paesi in cui ha delle attività: "Mi sono trasferito a Monte Carlo dieci anni fa, ma in Italia non vivo da 40 anni: da allora non ho più un conto corrente italiano! A Monaco ho 350 dipendenti, a Londra 200, li ho a Riad e a Dubai. In Italia spero di poterne assumere presto altri".