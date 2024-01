Flavio Briatore sbotta sui social: "Un popolo di rancorosi. Chi critica? Idioti che non vogliono lavorare"

L'hashtag #boicottaRummo in questi giorni era diventato virale, soprattutto su TikTok, dopo che uno degli stabilimenti dell'azienda era stato visitato dal ministro Matteo Salvini. Cosimo Rummo, presidente e amministratore delegato di Rummo, in merito al clamore mediatico negativo suscitato da tale visita è rimasto senza parole: "Sono letteralmente senza parole - ha commentato in un'intervista al Corriere del Mezzogiorno - Il ministro delle Infrastrutture viene a fare investimenti a Benevento, chiede di venire a visitare lo stabilimento, non capisco cosa vogliano: dovevo chiudergli la porta in faccia? Non capisco".

E a queste parole di Rummo ha fatto da eco Flavio Briatore che sul suo profilo Instagram ha pubblicato un video nel quale si definisce incredulo per quanto sta accadendo e invita i suoi follower a sostenere l'importante azienda italiana.

Le parole di Flavio Briatore

"Ciao ragazzi, solo in Italia succedono cose incredibili... Il ministro Salvini ha visitato una fabbrica di pasta, la pasta Rummo, uno stabilimento fantastico ultramoderno, una pasta buonissimo e per il fatto che il ministro ha visitato lo stabilimento è partita una campagna contro il pastificio e la pasta Rummo!".

"Dietro il nome Rummo ci sono dipendenti, gente che lavora, investimenti. Come puoi lanciare una campagna e boicottare la pasta Rummo solo perché il ministro Salvini ha visitato lo stabilimento?", si domanda l'imprenditore.

"A casa mia, e non l'ho comprata adesso, mangiamo pasta Rummo e la uso anche nei miei ristoranti è una pasta fantastica, una delle migliori italiane. Dobbiamo ribellarci a questi idioti, perché veramente si tratta solo di idioti e quindi facciamo una campagna e sosteniamo la pasta Rummo, il nostro hashtag sarà sosteniamo la pasta Rummo".

"Supportiamo chi lavora, chi crea posti di lavoro e mandiamo a quel paese chi è disfattista perché è un paese di gelosi, rancorosi, disfattisti. Viva il ministro che va a visitare un'impresa italiana!", ha affermato ancora Briatore. "Tutti i ministri dovrebbero visitare gli imprenditori per capire quali sono i loro problemi, perché solo l'imprenditore può creare posti di lavoro e abbassare la povertà, ma questi defic**nti qui non vogliono lavorare stanno solo di fronte una tastiera a insultare la gente", ha concluso Flavio palesemente amareggiato.