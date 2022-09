Briatore: "I ricchi investono e creano lavoro, ma qui invece di ringraziarti ti rompono il ca***"

L'ultima polemica è stata quella sulla pizza troppo costosa dei suoi ristoranti, che questa estate ha tenuto banco per settimane su giornali e social. Per non parlare degli insulti ricevuti qualche settimana fa, quando il maltempo ha provocato danni al suo Twiga di Forte dei Marmi. La punta di un iceberg che da anni punta dritto verso Flavio Briatore, tra gli imprenditori più ricchi in Italia e molto spesso bersagliato dalle critiche. Il patron del Billionaire non ha mai fatto sconti a nessuno nelle sue repliche e anche stavolta non usa filtri.

In un'intervista rilasciata a mediawebchannel, Briatore parla della difficoltà di investire in Italia, non solo per le politiche che spesso non agevolano la 'buona causa' ma anche per l'atteggiamento di molte persone, impegnate secondo lui più a puntare il dito contro chi se la passa meglio che ad avere uno sguardo ampio e propositivo. In un estratto pubblicato sui social, l'imprenditore si sfoga: "Non hanno capito che chi crea ricchezza sono le aziende, gli investimenti. Io non ho mai visto un povero creare posti di lavoro. Invece loro sui ricchi... Ricchi cosa vuol dire? Il ricco non è uno che va in barca ai Caraibi, il ricco investe sempre, continua a investire". Poi porta fa il suo esempio: "Noi siamo partiti con 10 milioni di fatturato, ora fatturiamo 140 milioni. Abbiamo 1500 dipendenti. Invece di ringraziarti ti rompono anche il ca***. Il Paese vero è questo qui, c'è una rabbia sociale enorme".

La reazione sui social

Un messaggio chiaro, senza giri di parole, condiviso dai suoi follower. "Rabbia sociale, un prodotto artigianale tutto italiano", "se per ogni 10 persone ci fosse un Briatore sarebbe tutto completamente diverso", "lo Stato deve permettere di guadagnare, far investire, far girare l'economia. Altro che reddito di cittadinanza, bisogna lavorare e permettere di lavorare", sono alcuni dei commenti al post, tra cui compaiono anche gli applausi di Sonia Bruganelli, altra 'vittima' delle critiche social per le sue 'sparate da ricca'. Ma c'è anche l'altra voce del coro, "il solito" - appunto - secondo Briatore.

Le dichiarazioni di Briatore sul reddito di cittadinanza

A giugno Flavio Briatore era stato protagonista di un'altra polemica social, esplosa dopo alcune sue dichiarazioni sulla mancanza di personale nella ristorazione. L'imprenditore lamentò la mancanza di stimoli nei più giovani per lavorare e crescere: "Noi quando eravamo ragazzi volevamo lavorare perché ci piaceva, io d'estate raccoglievo le mele, raccoglievo le fragole". E parlando delle sue aziende: "Su mille persone ne abbiamo assunte credo 8, tutti quanti chiedevano di non lavorare nel week end, gli orari li fanno loro e non li fai più tu, la gente vuole più tempo libero. Molti ragazzi cercano lavoro sperando quasi di non trovarlo. Io lo vedo chiaramente: preferiscono il reddito di cittadinanza a un percorso di carriera".

Il video pubblicato da Flavio Briatore su Instagram

