Briga si sposa: la romantica proposta di matrimonio alla sua Arianna

Briga sposa la fidanzata Arianna Montefiori. A quasi un anno dalla prima foto social che ufficializzava il loro amore, il cantante uscito dalla scuola di ‘Amici 14’ ha condiviso con i follower la romantica proposta di matrimonio per l’attrice che, come nelle favole più belle, “ha detto sì”. Questa, infatti, la didascalia a corredo del video in cui lui, davanti a un incantevole panorama di Roma, si inginocchia davanti alla sua compagna per porgerle l’anello prima di un bacio che suggella la promessa. “La mia vita”, ha scritto poi Briga nella storia Instagram che mostra il primo piano di Arianna che, al dito, porta lo splendido simbolo del loro amore.

(Di seguito il video postato da Briga su Instagram)

Chi è Arianna Montefiori, fidanzata di Briga

Ma chi è Arianna Montefiori, la fidanzata di Briga che presto diventerà sua moglie? 26 anni, diplomata in danza moderna e contemporanea presso il Teatro Greco Dance Company di Roma, dal 2016 Arianna Montefiori ha studiato recitazione presso la scuola Teatro Azione di Roma. La popolarità è arrivata nel 2017 con il personaggio di Valentina Valpreda in ‘Che Dio ci aiuti 4’, fortunata serie di Rai1 con Elena Sofia Ricci. Recentemente ha recitato nella fiction con Gianni Morandi ‘L'isola di Pietro 3’ nel ruolo dell'infermiera di pediatria Margherita Spanu e in passato suoi sono stati anche piccoli ruoli in altre serie tv come ‘L'ispettore Coliandro’ e ‘Don Matteo’.