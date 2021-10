Briga: "Roma da terzo mondo, ho incrociato un cinghiale in pieno centro"

Se Shakira è stata rapinata da un branco di cinghiali a Barcellona, anche a Roma la situazione si può definire critica. Gli avvistamenti di cinghiali che scorrazzano liberi per la Capitale sono sempre più frequenti, con Briga, ex vincitore di Amici di Maria De Filippi, che ha denunciato sui social quanto capitatogli poche sere fa.

La denuncia social

"Raga sono andato a fare la passeggiata con Baires, mi è passato un cinghiale a un metro", ha scritto il cantante sulle storie Instagram. "Se non c'era una macchina di pischelli che inchiodava per avvertirmi non so nemmeno cosa sarebbe successo. Mi sono girato e c'era un cinghiale enome che veniva nella mia direzione. Al centro di Roma. Una scena da terzo mondo. Che vergogna. Che schifo".

Briga ha poi proseguito, sottolineando di non aver mai visto cinghiali prima d'ora, in 33 anni vissuti a Roma. "Qualche mese fa dal balcone di casa mia ho visto madre cinghiale con cinque cuccioli al seguito. Metti che considera il cane una minaccia per i cuccioli questa attacca al 100%. Manco più Arianna posso mandare giù col cane. Una roba inverosimile. Un conto è vederli dal balcone o su un video, un conto è trovarsi un cinghiale dietro al cul, di notte, mentre passeggi col cane".

Il mese scorso Briga ha annunciato le imminenti nozze con Arianna Montefiori, direttamente dal tappeto rosso della Mostra del Cinema di Venezia.