Briga parte, ma lascia una sorpresa (davvero meravigliosa) alla moglie Arianna: il video

Per la prima volta da quando si conoscono, il rapper Briga e la moglie Arianna Montefiori si separano per ben due settimane. Mentre lei resta a Roma per lavorara, lui ha infatti organizzato un viaggio in Argentina con alcuni amici. Prima di partire però, il cantante ha ben pensato di organizzare anche una sorpresa meravigliosa alla sua compagna, che lei ha prontamente condiviso sui social.

"Mattia è partito per l'Argentina ma mi ha lasciato un bigliettino in frigo", spiega Arianna in un video condiviso su TikTok. Sul foglio c'è scritto: "Ti amo tanto amore mio. Non essere triste, torno presto". Ma non è finita qui. "Poi vado in terrazzo ad annaffiare le piante e trovo un altro bigliettino". Qui c'è scritto "Sei il mio fiorellino per sempre". E ancora: "Nella borse ce n'era un altro con scritto 'amore della mia vita, sto tornando, ti amo'". Insomma Briga ha fatto in modo di lasciare biglietti proprio nei posti in cui la ragazza è solita guardare spesso, in modo da fargli sentire la sua vicinanza nonostanta la distanza fisica.

Ad apprezzare il gesto non solo Arianna ma anche i follower: il video ha raggiunto infatti un milione di visualizzazioni su TikTok. Del resto poco prima di partire, il rapper aveva già messo le mani avanti: "Non è un viaggio di crisi coniugale, è una scelta condivisa", aveva scherzato.

Cosa fa oggi Briga

Briga e Arianna Montefiori si sono sposati a dicembre 2021 dopo due anni di fidanzamento. I due si sono detti 'sì' a San Pietro, nella cappella del coro. Cupido della coppia l'attrice Diana Del Bufalo. Ma che cosa fa nella vita oggi Briga? Dopo la popolarità acquisita con la partecipazione al talent show Amici, nel 2015, ha proseguito la sua carriera nella musica, arrivando anche a duettare a Sanremo con Patty Pravo. Non solo. La sua carriera oggi prosegue brillantemente anche dietro le quinte: nel 2022 ha infatti fondato l'etichetta 21co, in collaborazione con la collaborazione di Mamo Giovenco, Emanuela Sempio, Gabriele Costanzo, Giordana Angi e Fascino PGT, ovvero la stessa società che produce Amici. Una label che si è occupata nel tempo di lanciare i dischi dei ragazzi usciti da Amici.