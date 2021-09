Briga si sposa, chi è Arianna Montefiori

Ex volto di Amici di Maria De Filippi, Briga, pseudonimo di Mattia Bellegrandi, ha annunciato sui social l'imminente matrimonio con l'amata Arianna Montefiori. I due convoleranno a nozze il prossimo 18 dicembre.

L'annuncio

L'ufficialità è arrivata dal red carpet della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, con tanto di bacio concesso ai fotografi appostati sul tappeto rosso del Festival. "Che emozione ragazzi! Incredibile..!", ha scritto Montefiori su Instagram. "Ci sposiamo il 18 dicembre. Con la mia principessa sul red carpet" ha rilanciato il rapper, tra i protagonisti della quattordicesima edizione del talent Amici di Maria De Filippi, dove si classificò al secondo posto nella classifica finale della fase serale del programma. Era il 2015. Nel 2019 Briga ha partecipato al Festival di Sanremo in coppia con Patty Pravo, cantando Un po' come la vita, brano classificatosi al ventunesimo posto. Il suo ultimo disco di inediti risale al 2018, Che cosa ci siamo fatti.

Chi è Arianna Montefiori

27enne attrice romana, Arianna è stata per 40 puntate Valentina Valpreda in Che Dio ci aiuti, serie Rai, per poi interpretare la pediatria Margherita Spanu ne L'isola di Pietro e trasformarsi nella venere Laura Parisi in Il paradiso delle signore. Diplomatasi in danza moderna e contemporanea presso il Teatro Greco Dance Company di Roma, Montefiori è sbarcata anche al cinema con Come diventare popolari a scuola, nel 2015. Dopo due anni d'amore, Arianna e Briga saranno presto marito e moglie.