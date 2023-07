Malore a Saint-Tropez per Brigitte Bardot

Brigitte Bardot, 88 anni, mercoledì matti è stata soccorsa dal personale del 118 per difficoltà respiratorie. Sono stati minuti di grande apprensione per la grande diva che si trovava a Saint-Tropez. Il malore potrebbe essere riconducibile al caldo.

A confermare la notizia è stato il marito, Bernard d’Ormale, che ha spiegato che la moglie si è sentita male circa alle 9 del mattino, "ha avuto difficoltà a respirare", e che però non ha perso coscienza, nonostante fosse più debole del solito. I sanitari le hanno fornito ossigeno e "sono rimasti per un po’ a tenerla d’occhio", non è stato necessario nessun ricovero in ospedale per Bardot che è potuta tornare a casa.