Domenica In, Brigitte Nielsen si racconta: "Io mamma a 55 anni. Mia figlia è un miracolo"

Brigitte Nielsen è stata ospite di Mara Venier nella puntata di oggi di Domenica In. Dopo una lunghissima assenza dalla tv italiana, l'attrice danese, oggi splendida 60enne, ha scelto il salotto televisivo della sua amica per raccontarsi, a partire dalla gioia immensa di essere diventata mamma per la quinta volta cinque anni fa. "H0 60 anni e ho una bambina bellissima che si chiama Frida. È stato un regalo, un percorso lungo e costoso, difficile. Ma ho voluto provare. Frida è il mio miracolo. L'ho avuta a 55 anni, è nata cinque giorni prima del mio compleanno".

L'attrice ha definito la sua ultima gravidanza a rischio, ma anche come "la più semplice di tutte" rispetto a quella degli altri quattro figli, nati da matrimoni precedenti. "I miei figli sono bellissimi, sono venuti su tutti molto bene", ha detto di loro commossa: "Sono orgogliosa di loro. Non sono sempre stata una brava mamma, ma sono riuscita a mantenere un dialogo con loro e sono contenta".

Brigitte Nielsen ha confidato anche di avere avuto in passato problemi di dipendenza dall'alcol, una situazione dolorosa che anche il figlio Killian si è trovato a vivere in prima persona, superandola poi con impegno. A sostenerla sempre, in questa circostanza come sempre dal 2004 a oggi, è l'attuale marito Mattia Dessì, originario della Sardegna e di 15 anni più giovane, che ha cambiato per sempre la sua vita. Con lui l'attrice ha vissuto per anni a Los Angeles, per poi trasferirsi in Spagna dove vive tutt'oggi: "Non posso permettere a mia figlia di crescere in un paese così lontano dal mio cuore che è in Italia", ha ammesso.

Infine, Mara Venier ha omaggiato l'amica con un video dei momenti più belli di loro due insieme, ricordo di un'amicizia che - ha confidato la conduttrice - questa sera si concluderà con una cenetta insieme: "Stasera niente dieta!", ha avvertito. Nel corso della puntata anche il videomessaggio di Pippo Baudo per Brigitte Nielsen che proprio con lui debuttò nella tv italiana.