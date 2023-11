Brigitte Nielsen mamma a 60 anni: "Tutto il mondo diceva che ero troppo vecchia, ma agli uomini non si dice mai"

Un compagno, Mattia Dessi, che ama e da cui amata; una vita serena a Marbella, in Spagna, insieme a lui e alla loro figlia, Frida, nata cinque anni fa pochi giorni prima che compisse il suo 55esimo compleanno: Brigitte Nielsen si racconta così a People, come una donna felice di aver realizzato il suo sogno di diventare mamma per la quinta volta a un'età straordinaria.

"Avete presente quello che dicono i bambini? Che le nonne sono migliori. Ecco, io ora ho la pazienza e quel pizzico di amore in più da dare e penso che sia perché ho l’età di una nonna", ha raccontato l'attrice parlando del suo approccio alla maternità che pare più semplice e sereno adesso rispetto al passato: "Quando ero una mamma più giovane spesso mi destreggiavo tra l'essere single, salire su un aereo, stare sul set di un film. Ora Frida viene prima di tutto. L'arrivo di Frida che in una recente intervista a Domenica In aveva definito come "un miracolo" arrivato dopo "un percorso difficile e costoso", ha scatenato le polemiche di quanti hanno avuto da ridire sulla sua età: "Tutto il mondo diceva che ero troppo vecchia quando sono rimasta incinta a 55 anni, compresi i miei quattro ragazzi più grandi" conferma oggi esprimendo il suo punto di vista sull'opinione pubblica che non obietta le stesse argomentazioni quando si tratta di uomini che diventano padri in età matura: "Prima di tutto non esiste il ‘troppo vecchio’, non lo diciamo mai agli uomini che hanno figli tra i 60, 70, 80 anni. Guardate Robert De Niro, ha 7 anni e ha un bambino di sette mesi".

L'attrice è tornata sulla sua esperienza con la fecondazione in vitro tentata per 13 anni. "I medici mi dicevano che avevo solo il 2,5% di possibilità di rimanere incinta, quindi quando è finalmente succedo è stato semplicemente fantastico. Poi c'era la paura, perché avendo 54 anni ero ad alto rischio" ha aggiunto, felice di poter raccontare la sua esperienza che considera la più serena di tutte: "È stata la gravidanza più semplice che abbia avuto, forse perché l’avevo fatto quattro volte prima e le mie priorità erano cambiate. Era un desiderio profondo dentro di me, una scelta".

I figli e gli ex mariti di Brigitte Nielsen oltre a Frida Dessi

Brigitte Nielsen si è sposata cinque volte e prima che nascesse la sua ultima figlia, Frida Dessi, ha avuto altri quattro figli maschi che oggi hanno un'età compresa tra i 39 e i 28 anni. Il primo matrimonio dell'attrice è stato quello con Kasper Winding, all'inizio degli anni '80 e dal loro amore nel 1984 è nato Julian Winding. Alla fine del decennio Brigitte è stata legata al calciatore Mark Gastineau che l'ha resa madre di Killian Marcus Gastineau. Dal matrimonio con Raoul Meyer ha avuto poi due figli: Douglas Aron Meyer e Raoul Ayrton Jr Meyer. Nielsen è stata sposata anche con Sebastian Copleand e con Sylvester Stallone prima di trovare la felicità con Mattia Dessi, di cui è moglie dal 2006.