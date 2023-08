Britney Spears festeggia il divorzio da Sam Ashgari: "Ho giocato tutta la notte" (video)

Britney Spears ha confermato la fine del matrimonio con Sam Ashgari. "Me la sto cavando maledettamente bene" ha scritto sui social nei giorni scorsi parlando di un dolore che non riusciva più a sopportare e della libertà di sentirsi ora finalmente libera di mostrare le sue emozioni senza più nascondere le proprie fragilità. Ed è nel pieno di questa nuova libertà che la popstar ha pubblicato un video che la mostra protagonista insieme a cinque uomini con cui racconta di aver trascorso la notte.

Nelle immagini si vede Spears che si lascia leccare le gambe da uno dei cinque ragazzi invitati a quello che pare proprio un party organizzato per festeggiare il divorzio. Poi sempre i cinque uomini la sorreggono a bordo piscina. "Quando vai ad incontrare un cosiddetto "amico" e guidi un'ora per il pollo!!! Poi devi aspettare in macchina e devi usare il bagno…Sapevo che i papi erano stati informati perché l'auto in cui ero non era mai stata usata prima… Quindi come sono stato seguita? Malibu Canyon Road è la strada più orribile che abbia mai guidato… quindi una stronza come me cosa fa !!??! Si mette il vestito verde e si presenta dai miei amici!!! Ho invitato i miei ragazzi preferiti e ho giocato tutta la notte!" scrive a corredo dell'ultimo post, preceduto da un altro dove lei, coperta solo da un lenzuolo, si mostrava nel letto sulle note del brano "I put a spell on you".

I commenti in calce alle condivisioni sono stati disabilitati. Qualche mese fa la stessa cantante aveva espresso rabbia verso chi, come l'attrice Alyssa Milano, si era detta preoccupata per il suo stato mentale: "Qualcuno per favore tenga sotto controllo Brintey Spears" era stato il tweet a cui erano arrivati tantissimi like da parte del pubblico e lo sfogo della diretta interessata. "Mi rattrista vedere queste cose dette su di me da persone che neanche mi conoscono - aveva scritto Britney - Io mi sento bullizzata da questo. Donne, noi dovremmo tifare le une per le altre e non buttarci giù a vicenda". Ora per la cantante, verso cui la stessa famiglia si era detta in apprensione, si apre una nuova fase della sua vita segata dal suo terzo divorzio che si preannuncia come una lunga e complicata battaglia legale.