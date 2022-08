Britney Spears, i figli non la vogliono più vedere. Imbarazzati dalle immagini hot della popstar

Britney Spears non sta vivendo un momento felicissimo in famiglia. I due figli della popstar statunitense, Sean Preston di 16 anni e Jayden di 15 non la vogliono più vedere. I due adolescenti, infatti, avrebero espresso la loro decisione di allontanarsi dalla madre parlandone con il padre, l'ex marito di Britney Spears, Kevin Federline.

Dall'ultima volta che i due ragazzi hanno visto la mamma sono passati alcuni mesi, i due, infatti, non sono neanche stati presenti al recente matrimonio della madre con Sam Asghari e, secondo quanto sostenuto da Federline, Sean e Jayden sarebbero molto imbarazzati dai recenti comportamenti social della cantante di Oops I did it Again che, sul suo profilo Instagram, nelle ultime settimane non ha fatto altro che ostrarsi senza veli e in attaggiamenti un po' troppo osé che avrebbero disturbato i due ragazzi, vittima di attacchi e prese in giro da parte dei loro compagni di scuola.

Dopo aver ottenuto la libertà dalla tutela legale di suo padre, Britney Spears si è lasciata andare a delle provocazioni online molto pesanti mostrandosi più volte in topless o, comunque, in atteggiamenti sexy e provocanti senza tenere in considerazione che questo comportamento avrebbe potuto infastidire e mettere in imbarazzo i suoi figli che a scuola sarebbero presi di mira dai loro compagni per le foto osé della mamma che, secondo loro, non penserebbe a tutto ciò ma solo a mettersi in mostra.

Britney, oggi 40enne, sarebbe profondamente addolorata dalla decisione dei suoi figli sottolinando che "crescere due ragazzi adolescenti non è facile per nessuno". "Mi dispiace che queste decisioni siano state prese in base al mio profilo Instagram", ha voluto poi commentare la cantante, aggiungendo, "prima di Instagram, gli ho dato tutto e ho solo una parola che mi viene in mente ora: dolore".