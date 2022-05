Britney Spears, annuncio sui social: "Ho perso bambino che aspettavo"

Britney Spears ha annunciato di aver perso il bimbo che aspettava. L'artista aveva annunciato, sempre su Instagram, ad aprile la gravidanza. "È un momento devastante per ogni genitore - si legge nel post - forse avremmo dovuto aspettare il momento in cui saremmo stati più sicuri, ma eravamo così felici di annunciare la bella notizia. Il nostro amore reciproco è la nostra forza. Continueremo a provare ad allargare la nostra splendida famiglia". "Siamo grati per tutto il vostro sostegno. - ha aggiunto Spears, unendo la sua voce a quella del compagno Sam Asghari - Chiediamo gentilmente la privacy in questo momento difficile. Grazie per tutto il vostro supporto".