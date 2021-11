Britney Spears sta provando a rimanere incinta: "Vorrei una bambina"

Tornata ufficialmente libera dopo quasi 14 anni di tutela legale da parte del padre, Britney Spears potrebbe presto diventare madre. Di nuovo.

La rivelazione social

La popstar ha comunicato la possibile lieta notizia ai propri fan Instagram. "Sto pensando di avere un altro bambino !!!", ha scritto entusiasta Britney, cullando un ulteriore desiderio. "Chissà se questa volta sarà una femminuccia.... è in punta di piedi per raggiungere qualcosa... questo è sicuro", ha concluso Spears, pubblicando l'immagine in bianco e nero di una bimba in punta di piedi al fianco di sua madre.

La replica del fidanzato

Sam Asghari, da anni compagno della cantante nonché annunciato futuro sposo, ha così risposto: "Spero che abbia dei polpacci così belli! Genetica che non verrebbe da me".

In tribunale, nei mesi scorsi, Britney aveva pregato il giudice di liberarla dalla tutela legale, perché a suo dire papà Jamie le aveva persino vietato di rimanere incinta, negandole la possibilità di togliersi la spirale. Ora che è tornata ad avere pieno controllo della propria vita, Britney sogna una nuova gravidanza. Sarebbe la terza per la cantante, già mamma di Sean Preston (2005) e Jayden James (2006), avuti con l'ex marito Kevin Federline. Per il 27enne Sam Asghari sarebbe invece il primo figlio.