Britney Spears è incinta

Britney Spears ha sconvolto i suoi fan annunciando, tramite social, di essere incinta. La cantante di Baby one more time adesso ha 40 anni e ha iniziato a vivere una nuova vita, finalmente "libera" dalla tutela legale del padre Jamie dopo 13 anni. Durante l'udienza per la decisione delle sua autonomia, di fronte alla corte di Los Angeles, Britney aveva spiega che il padre non le permetteva di avere figli e sposarsi: "Ma io voglio andare avanti, voglio potermi sposare e avere un altro bambino". E così ha fatto, prima ha annunciato il fidanzamento con Sam Asghari e poi l'annuncio di aspettare un bambino. La popstar su Instagram ha scritto un lungo post in cui racconta come ha scoperto la lieta notizia: "Ho perso molto peso prima del mio viaggio a Maui solo per riprenderlo… Mi sono chiesta: Cavoli, cosa è successo al mio stomaco?. Mio marito diceva: Sei incinta di cibo, sciocchina. Così ho fatto un test di gravidanza e… Avrò un bambino".

Britney Spears e Sam Asghari: la storia d'amore

Britney Spears e Sam Asghari hanno annunciato il loro fidanzamento a settembre 2021. Si erano conosciuti nel 2016 sul set del videclip della canzone Slumber Part. La popstar nel post lo definisce "suo marito" lasciando intendere che quindi che si siano sposati in gran segreto, oppure che le nozze sono vicine e lei vive il compagno come se fossero già sposati. Come dimenticare l'annuncio del fidanzamento: un video con in primo piano un vistoso anello di diamanti.

Britney Spears e i figli avuti con Kevin Federline

Spears è già mamma, dal matrimonio con Kevin Federline (2004-2007) sono nati: Sean Preston, 16 anni, e Jayden James, 15 anni. Nel post la cantante ha ricordato che quelle gravidanze per lei furono molto difficili: "Quando ero incinta ho sofferto di depressione. E devo dire che è stato orrendo. Allora le donne non ne parlavano tanto e alcuni credevano pericoloso che una incinta si lamentasse. Ma adesso le donne ne parlano di più e ringraziando Dio non dobbiamo considerare il dolore come un segreto da tenersi dentro. Questa volta farò yoga ogni giorno e intorno a me spargerò solo gioia e amore".