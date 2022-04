Britney Spears è incinta: la reazione di Sam Asghari. Chi è il marito (12 anni più giovane)

La notizia di Britney Spears incinta ha fatto il giro del mondo in poche ore. Britney è già mamma di due bambini avuti dal matrimonio con Kevin Federline (2004-2007): Sean Preston, 16 anni, e Jayden James, 15 anni. Adesso la popstar è pronta per iniziare una nuova vita e al suo fianco c'è Sam Asghari, attore 28enne che le ha rubato il cuore nel 2016.

Per lei le precedenti gravidanze sono state molto dure, ha sofferto di depressione perinatale e, come ha ricordato nel lungo post condiviso su Instagram, 16 anni fa nessuno parlava apertamente di depressione e si è sentita molto sola. Al suo fianco oggi c'è Sam che sui social ha voluto esprimere tutta la sua gioia.

La reazione di Sam Asghari

Una leonessa con un leone e un cucciolo, a questo disegno Asghari ha accompagnato il dolce messaggio che ha scritto per la sua Britney e per il loro futuro bambino.

"Il matrimonio e i figli sono una parte naturale di una relazione forte e piena di amore e rispetto. La paternità è qualcosa a cui ho sempre aspirato e non la prendo alla leggera. Sarà il lavoro più importante che io abbia mai fatto".

I due hanno fatto spesso riferimento al matrimonio, in particolare Spears ha parlato di Sam come suo "marito", ma non è chiaro se la coppia abbia già celebrato le nozze o meno.

Britney Spears e Sam Asghari: la storia d'amore

Era settembre 2021 quando Britney Spears, 40 anni, e Sam Asghari, 28 anni, hanno annunciato il loro fidanzamento. I due si sono conosicuti nel 2016 sul set del videoclip della canzone Slumber Part e dal 2017 fanno coppia fissa. Foto e video del super brillante hanno fatto risplendere gli schermi di telefoni e pc per giorni, ma ora tutti si stanno chiedendo se la coppia si sia già sposata, se voglia aspettare la nascita del piccolo o piccola o se invece vorranno celebrare il loro amore prima che Britney partorisca. Dovremo aspettare le future comunicazioni della coppia, anche se, secondo le indiscrezioni il matrimonio però dovrebbe svolgersi a settembre 2022 e Antonella Versace starebbe lavorando all'abito di Britney Spears.

Chi è Sam Asghari

Sam Asghari è nato a Teheran, in Iran, il 3 marzo 1994. Ha 28 anni, è un modello e personal trainer. La sua famiglia è emigrata negli Stati Uniti quando era piccolo per offrirgli maggiori possibilità. Grande appassionato di calcio ci ha giocato fin quando l'ateneo del Nebraska-Lincoln lo ha escluso dal programma universitario. Dopo la delusione ha virato verso gli studi giuridici frequentando il Pierce College di Los Angeles, ma poi ha deciso di seguire la sua vera passione: il fitness.

Nel 2020 ha lanciato il suo programma di allenamenti "Asghari Fitness". Oltre allo sport ama la recitazione e infatti come attore ha recitato in serie tv di grande successo: The Family Business, NCIS e Can You Keep a Secret?.

Sam Asghari su Instagram

Su Instagram Sam è molto attivo, condivide molte foto legate ai suoi lavori, ma anche foto con Britney. È seguito 2.4 milioni di follower.