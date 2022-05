Britney Spears si spoglia completamente nuda su Instagram. L'allarme dei fan: "Aiutatela"

Britney Spears completamente nuda su Instagram. La popstar ha pubblicato diverse foto di nudo integrale sul suo profilo, censurando appena le parti intime.

Gli scatti risalgono a qualche tempo fa, come ha fatto sapere in uno dei post: "Foto dell'ultima volta che sono stata in Messico prima che ci fosse un bambino dentro di me. Perché diavolo sembro 10 anni più giovane in vacanza". La cantante, già mamma di due figli avuti dal matrimonio con Kevin Federline - Sean Preston, di 16 anni, e Jayden James, di 15 - è incinta del marito Sam Asghari ed è proprio questo uno dei motivi che preoccupa i fan, che si chiedono per quale motivo abbia pubblicato delle foto del genere e perché lui non sia intervenuto. "Non sta bene, si vede dallo sguardo", "sembra che stia chiedendo aiuto", "perché lo fai, non ne hai bisogno" sono solo alcuni dei commenti ed è ancora allarme per le sue condizioni psicologiche, su cui si è discusso molto ultimamente, durante la lunga battaglia legale con il padre, per anni suo tutore.

Le foto pubblicate da Britney Spears su Instagram

La battaglia legale con il padre

Si è conclusa a settembre la battaglia legale tra Britney Spears e suo padre, che per anni ha controllato la sua vita e gestito il suo patrimonio. Il signor Jamie Spears era stato nominato tutore della figlia nel 2008, tra le preoccupazioni sulla sua salute mentale. La popstar aveva definito un "abuso" questa misura nei suoi confronti e i fan di tutto il mondo l'hanno sostenuta attraverso la campagna #FreeBritney.