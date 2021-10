Free Britney in tutti i sensi, Spears nuda su Instagram (FOTO)

Finalmente libera dalla tutela legale del padre Jamie, come deciso dal giudice della Superior Court di Los Angeles Brenda Penny, Britney Spears è volata insieme all'annunciato sposo Sam Ashari su un'isola da sogno del Pacifico, spogliandosi di preoccupazioni e restrizioni durate 13 anni.

Per celebrare la ritrovata libertà, la popstar si è denudata, letteralmente, mostrandosi senza veli su Instagram. "Niente photoshop, la vasca curva da sola!", ha scritto Britney divertita, con il fidanzato Sam, da 5 anni al suo fianco, che ha risposto tra i commenti con un hashtag ad hoc: capezzoli liberi. "Adoro vederti così felice e libera! Te lo meriti! Ti amo B", ha invece scritto Paris Hilton, sua amica da 15 anni.

La tutela legale di Jamie Spears sulla figlia nasce nel 2008, quando Britney ha un crollo psico-fisico, con tanto di Trattamento sanitario obbligatorio (TSO). Da allora l'uomo ha avuto l'ultima parola sull'intera esistenza della figlia. Nei giorni scorsi sono usciti due nuovi documentari, tra Netflix e New York Times, in cui sono emerse presunte verità che potrebbero portare Jamie Spears a processo, per aver spiato Britney 24 ore su 24, con telecamere nascoste in camera da letto e smartphone clonati.

Al posto di Jamie, la giudice di Los Angeles ha nominato un nuovo revisore dei conti per Britney, John Zabel, tutore temporaneo dei beni della popstar.