Britney Spears (di nuovo) tutta nuda sui social: "Mi piace fare schifo"

Britney Spears nuda sui social, ancora una volta. La popstar è tornata a mostrarsi così ai follower, distesa in una vasca da bagno con le mani a coprire il seno e un emoticon sulle parti intime: "Mi piace fare schifo. Mai foto professionali… fare schifo mi viene facile! Continuate ad applaudire..." si legge a corredo del post travolto anche stavolta da centinaia di commenti di fan preoccupati per il suo stato, o solo pronti a supportare la loro beniamina "libera di esprimersi in modo non convenzionali".

Soprattutto dalla fine della tutela legale paterna durata 13 anni, Britney Spears - 41 anni il prossimo 2 dicembre - è sempre rimasta sotto i riflettori per le eccentriche uscite social che avevano causato la presa di distanza dei suoi figli. "Da diversi mesi i ragazzi (Sean Preston, 16 e Jayden, 15 anni, i due figli che condivide con la popstar, ndr) non vedono la madre. Hanno preso la decisione di non andare al suo matrimonio, erano felici per lei, ma hanno preferito non esserci", era stato il commento dell'ex marito Kevin Federline, convinto che la controversa tutela del padre, invece che "condannarla", l'aveva letteralmente "salvata".

Le foto hot di Spears avevano causato l'imbarazzo dei suoi figli: "Mi sono dovuto scusare con loro per le conseguenze che certi scatti potrebbero avere nelle loro vite. Cerco di spiegare loro: ‘Guardate, forse è solo un altro modo in cui cerca di esprimersi vostra madre’. Ma ciò non toglie il fatto che lei continua a pubblicare quelle immagini. È dura. Non riesco a immaginare come ci si sente ad essere un adolescente che deve andare al liceo dopo tutto questo" aveva aggiunto Federline. Britney si era detta dispiaciuta per la situazione: "Ho fatto del mio meglio per essere la persona migliore che potevo essere. Finalmente a 40 anni senza i vincoli a cui la mia famiglia mi ha sottoposto, dico a mio figlio Jayden che gli mando tutto l'amore del mondo ogni giorno per il resto della mia vita!" erano state le sue parole. A cui adesso si affiancano, di nuovo, i fatti ripresi dalle sue ultime foto.