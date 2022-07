Britney Spears completamente nuda su Instagram. Troppo osé e il post viene rimosso

Britney Spears è ancora una volta al centro dello scandalo. La popstar americana, infatti, è tornata a far parlare di sé in tutto il mondo per delle foto decisamente osé pubblicate sul suo profilo Instagram. La reginetta del pop, infatti, si è mostrata, completamente nuda in uno scatto di schiena che non lascia alcuno spazio all'immaginazione. Le immagini della cantante di Oops I did it again, davvero provocanti, sarebbero state considerate un po' eccessive al punto da essere state rimosse da Instagram dopo poche ore.

Non è la prima volta che la quarantenne, da poco moglie di Sam Asghari, si fa vedere come mamma l'ha fatta. Britney, infatti, è solita mostrare le sue forme in scatti super hot. Sono proprio di ieri, per citare gli ultimi, diversi post della cantante con delle foto che la ritraggono sul letto di hotel a Londra, in perizoma e con il seno nudo coperto solo dalle sue stesse mani. Ma se queste sono rimaste sul profilo dell'icona pop degli anni'90, quelle del suo lato b sono state prontamente cancellate. Il post incriminato, infatti, era composto da due foto di Britney Spears sempre su un letto, di schiena, appoggiata sulle ginocchia e completamente nuda. Solo un cuoricino copriva parte del suo lato b in bella vista.

E, ad accompagnare le foto, non è mancata una caption anch'essa provocante, cioè una domanda che la cantante ha rivolto ai suoi fan: "cuoricino o fiorellino?" riferendosi allo sticker da aggiungere all'immagine per coprire le sue nudità.