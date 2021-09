Britney Spears si sposa, chi è Sam Asghari

Finalmente libera dal padre padrone Jamie, Britney Spears potrà coronare il suo sogno. Sposare l'amato Sam Asghari.

L'annuncio social

La reginetta del pop ha annunciato su Instagram l'avvenuto fidanzamento con l'ex personal trainer, nel frattempo diventato attore, con l'immancabile anello. "Non ci posso credere!!!!!", ha scritto la popstar su Instagram, mostrando al mondo il gingillo regalatole dal 27enne Sam, conosciuto 5 anni or sono sul set del video "Slumber Party". Da allora i due sono diventati insuperabili. Lo scorso 24 giugno, in tribunale, la 39enne Britney si era appellata al giudice affinché la facesse tornare libera di decidere sulla sua vita, senza alcuna tutela paterna. “Voglio sposarmi e avere un bambino. Volevo farmi togliere la spirale e avere un bambino, ma i miei tutori non me lo fanno fare perchè non vogliono che abbia un bambino”. “Sono traumatizzata. Non sono felice, non riesco a dormire. Sono arrabbiata, piango tutti i giorni”, confessò amaramente Britney, emozionando i fan. Spears è rimasta sotto tutela paterna dal 2008, quando venne trasferita nel reparto psichiatrico del Ronald Reagan UCLA Medical Center con codice 5150 - Trattamento sanitario obbligatorio (TSO), a pochi giorni fa.

Chi è Sam Asghari

Per Britney si tratterà del terzo matrimonio. Il primo divenne realtà quasi per gioco, il 3 gennaio del 2004, quando sposò l'amico d'infanzia Jason Allen Alexander in una cappella matrimoniale di Las Vegas, in Nevada. Il matrimonio durò cinquantacinque ore. Venne immediatamente cancellato perché la popstar "non era in grado di comprendere le sue azioni". Nel 2004 le nozze bis con il ballerino Kevin Federline, con il quale Britney ha avuto due figli: Sean (14 settembre 2005) e Jayden James (12 settembre 2006). A fine 2006 la richiesta di divorzio. Ora, dopo 15 anni, la ritrovata e meritata felicità con Sam Asghari, personal trainer da pochi mesi 'attore' nella serie Black Monday, dove interpreta tale Giancarlo. Per Sam si tratterà del primo matrimonio