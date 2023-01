Paura per Britney Spears, crollo mentale al ristorante: "Urla e parla senza senso logico"

Britney Spears ha avuto un altro collo mentale. La popstar americana, ultimamente al centro del gossip per i suoi scatti completamente nuda e per quel modo di fare un po' fuori controllo che ha destato la preoccupazione dei fan sul suo stato di salute mentale, è tornata al centro del dibattito mediatico per aver perso le staffe al ristorante davanti a tutti.

È successo venerdì sera a Los Angeles quando la cantante di Oops I did It Again, a cena insieme al marito Sam Asghari, ha perso letteralmente il controllo alla vista di persone che la stavano fotografando. La 41enne, infatti, ha reagito male agli scatti dei presenti in sala e la sua reazione è sfociata in uno sfogo tra urla e parole senza senso biascicate come se non avesse più il controllo del parlato.

La Spears, infatti, si è molto infastidita per i video e i flash degli smartphone delle persone e chi si trovava all'interno del ristorante ha rivelato al giornale americano TMZ, che la popstar era "letteralmente impazzita" urlando e "parlando senza un senso logico".

Il video che testimonia l'accaduto ha poi fatto il giro dei social preoccupando i tanti fan della cantante. E suo marito Sam, 28 anni, infastidito da quanto accaduto, si è alzato e ha abbandonato il locale lasciando la moglie da sola con la guardia del corpo che, poi, l'ha accompagnata all'esterno allontanandola dal posto.