Britney Spears di nuovo nuda sui social, i fan preoccupati: "Dovresti avere più rispetto di te"

Britney Spears, ultimamente, sembra sentirsi a proprio agio solo senza vestiti. La popstar, infatti, si è mostrata ancora una volta completamente nuda su Instagram con degli scatti che hanno letteralmente allarmato i suoi fan. In tantissimi hanno commentato le immagini super osé della cantante di Oops I did it again preoccupati per la sua salute mentale.

"I suoi occhi sono spenti, c'è qualcosa che non va in lei" commenta qualcuno, "Dov'è finita Britney, in questa donna c'è qualcosa che non va", scrive qualcun altro, "Perché nessuno sta cercando di aiutarla o capire cosa sta succedendo" accusa un altro utente. Tutti, infatti, sono preoccupatissimi per la loro beniamina che dai tempi d'oro degli anni '90 quando era adorata da tutti in tutto il mondo sembra essere diventata l'ombra di se stessa o un vero e proprio fake non più consapevole delle sue scelte e della sua identità.

Un po' come Madonna, anche Britney sembra essere diventata vittima di un'immagine sexy da voler mantenere a tutti i costi nel tempo ma che, mostrata in questi termini, non fa altro che accendere ancora di più il dibattito su quanto i social e il mondo di oggi siano pericolosi per lo stato mentale di tantissime ragazze e donne che, sembra proprio non riescano più ad andare oltre l'apparenza.

E, intanto, rispunta fuori l'hashtag #freebritney, basterà a renderla libera da se stessa?