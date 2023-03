La moglie di Brooklyn Beckham vuole sposarsi di nuovo: le prime nozze (milionarie) sono state stressanti

Il 9 aprile Brooklyn Beckham e Nicola Peltz celebreranno il loro primo anniversario di nozze. Ma i festeggiamenti dell'anniversario potrebbero non essere riservati come quelli propri di due sposini: il desiderio della signora, infatti, sarebbe quello di organizzare nuovamente un matrimonio dopo quello dello scorso anno, costato una cifra milionaria e tutt'ora fonte di grande stress.

È di qualche giorno fa la notizia della causa legale in corso tra la famiglia della sposa, erede del miliardario americano Nelson, e le organizzatrici delle nozze presso la villa lussosissima Palm Beach, gli uni contro le altre per difendere le proprie ragioni dovute all'insoddisfazione per la riuscita dell'evento. Nonostante gli oltre 3 milioni spesi, infatti, fonti vicine a Nicola hanno raccontato a Closer che la giovane moglie non avrebbe bei ricordi della giornata, associata a stress, tensione, liti continue e strategie per nascondere alla madre dello sposo Victoria Beckham i grandi problemi dell'imponente organizzazione. Neppure le foto del matrimonio riuscirebbe a rivedere, tanto sarebbe forte il dispiacere, motivo per cui starebbe pensando di celebrare di nuovo le nozze con Brooklyn nonostante amici e parenti stiano tentando di dissuaderla.

Inoltre, in questo modo Nicola avrebbe il modo per ricucire il rapporto con la suocera, offesa perché lei si sarebbe rifiutata di indossare l'abito creato da Victoria per uno di Valentino. Insomma, la trovata di bissare il sì sarebbe un modo per rasserenare gli animi di tutti a distanza di un anno esatto dall'evento costato una fortuna, ma ciononostante, fonte di tanta tristezza.