Brooklyn Beckham si spoglia e mostra il tatuaggio con il volto della moglie (video)

Quanto Brooklyn Beckham sia innamorato di Nicola Peltz è chiaro agli oltre 15 milioni di utenti che lo seguono su Instagram. Selfie di coppia e dediche romantiche compaiono spesso a dimostrazione del sentimento forte che lo lega alla donna diventata sua moglie lo scorso anno e che, anche sulla pelle, trova letteralmente spazio per essere celebrato con tatuaggi pensati proprio per la sua dolce metà.

Ospite del programma televisivo statunitense The Jennifer Hudson Show, il figlio di David e Victoria Beckham ha rivelato di avere tra gli 80 e i 100 tattoo. Disegni, scritte, la parola "mamma" riempiono la pelle del 24enne che, tuttavia, considera la consorte la persona a cui più di qualsiasi altra cosa o persona ha rivolto un pensiero indelebile. A dimostrazione di ciò, Brooklyn si è sfilato il maglione in tv nel bel mezzo dell'intervista rivelando il tatuaggio appena fatto come ennesimo omaggio alla compagna: il viso dell'ereditiera in bianco e nero è stato così mostrato in tutta la sua interezza alle telecamere e a favore del pubblico che non ha potuto fare altro se non applaudire davanti a tanto romantico sfoggio.

Il 9 aprile Brooklyn Beckham e Nicola Peltz celebreranno il loro primo anniversario di nozze. Ma i festeggiamenti dell'anniversario potrebbero non essere riservati come quelli propri di due sposini: il desiderio della signora, infatti, sarebbe quello di organizzare nuovamente un matrimonio dopo quello dello scorso anno, costato una cifra milionaria e tutt'ora fonte di grande stress. Se davvero il suo desiderio sarà esaudito saranno i social, ancora una volta, a mostrarlo.