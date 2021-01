Paolo Brosio e la fidanzata potrebbero sfilare al carnevale di Viareggio vestiti da Topolino e Minnie

La coppia è tornata a Live non è la D'Urso per parlare della loro relazione

L'amore di Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis di nuovo al centro dell'attenzione. Per molti il loro amore non è veritiero, per questo motivo la coppia ha affrontato le sfere di Live non è la D'Urso insieme a Sandra Milo e al compagno più giovane di 40 anni (proprio come tra Brosio e De Vitis).

Proprio nel programma domenicale di Barbara D'Urso i due avevano confidato i loro soprannomi "topolino e topolina" e grazie a ciò Paolo e Maria Laura sarebbero stati chiamati dal Carnevale di Viareggio.

"Ormai non hanno più un nome non si chiamano più Paolo e Maria Laura, questa cosa mi fa morire!" ha commentato Barbara, "Proprio per questo motivo a Viareggio vogliono farci sfilare sul carro come Mickey Mouse e Minnie, se faranno il Carnevale noi saremo su un carro" hanno raccontato. "Ma ti rendi conto dopo una carriera da giornalista di guerra, inviato, anni al tg faccio Topolino su un carro" commenta scherzando Brosio.

Il matrimonio a Medjugorje

Paolo Brosio sogna un nuovo matrimonio - dopo aver ottunuto l'annullamento, dalla Sacra Rota, dei suoi due legami precedenti - e non in un luogo qualsiasi. Il 64enne vorrebbe che la cerimonia si svolgesse nella chiesa di San Giacomo a Medjugorje. Maria Laura al momento non è favorevole al matrimonio in quanto è "troppo presto", ma il luogo le piacerebbe molto.