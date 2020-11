Soleil Sorge, dichiarazione shock sulla fidanzata di Brosio: "Mangiando una banana hai detto che..."

Paolo Brosio di nuovo seduto sul divano di Live non è la D'Urso con la sua giovane fidanzata Maria Laura De Vitis. Questa volta al centro del dibattito il presunto tradimento della 22 mentre Brosio era nella casa del Grande Fratello Vip. A sganciare la bomba, domenica scorsa, Soleil Sorge che aveva affermato "Mi giunge voce che Maria Laura è stata paparazzata con un noto imprenditore di Milano, che la stava riaccompagnando a casa".

Le foto del presunto tradimento di Maria Laura De Vitis

Come si suol dire "carta canta" e così nelle foto della paparazzata si vede De Vitis scendere dall'auto di un imprenditore milanese e poi baciarlo sulla guancia fuori dal portone di casa. In realtà le foto non mostrano alcun tradimento, ma l'imprenditore ai microfoni di Live non è la D'Urso ha dichiarato che un bacio c'è stato e che se Brosio non dovesse dare le giuste attenzioni lui sarebbe pronto a colmare le mancanze "quello che trascuri perdi" ha aggiunto.

A infuocare gli animi ci ha pensato di nuovo Soleil Sorge che ha risposto a Maria Laura De Vitis, che si è sempre difesa affermando che non ci sia stato alcun bacio e che anzi vorrebbe un confronto con l'imprenditore, rivelando un particolare piccante. "So che parli con molti agenti a uno di loro hai detto anche che a ti piacciono le cose grosse e mature... mangiando una banana".