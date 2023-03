Bruce Willis, malato di demenza, riappare sui social: il commovente video del suo compleanno

A un anno dall'annuncio del suo ritiro dal mondo del cinema a causa dell'afasia, che provoca difficoltà nel parlare, Bruce Willis riappare sui social. In occasione del 68esimo compleanno dell'attore, la famiglia si è riunita per festeggiare e trascorrere una giornata insieme. Sul profilo Instagram di Demi Moore - ex moglie di Willis e madre dei suoi primi tre figli - il video: "Sono così felice di poterti festeggiare oggi - scrive l'attrice nel post - Ti voglio bene e voglio bene alla nostra famiglia".

Nelle immagini Bruce Willis appare molto sereno, mentre canta e scherza, felice con la sua famiglia allargata che in questo periodo gli è più vicino che mai: accanto a lui la moglie Emma Heming, le loro due figlie Evelyn e Mabel - di 8 e 10 anni - l'ex moglie Demi Moore e i loro tre figli Rumer, Scout e Tallulah. Tutti insieme intonano "Tanti auguri" in cucina, davanti alla torta, poi abbracciano l'attore che non trattiene la commozione.

Bruce Willis e la demenza frontotemporale

Bruce Willis soffre di demenza frontotemporale. "Una malattia crudele di cui molti di noi non hanno mai sentito parlare e che può colpire chiunque" ha fatto sapere la famiglia mesi fa, dicendosi sollevata "perché almeno ora abbiamo una diagnosi chiara". Ad oggi non ci sono cure per questa malattia. "Bruce ha sempre trovato gioia nella vita e ha aiutato tutti quelli che conosce a fare lo stesso" aveva dichiarato sempre la famiglia di Willis, ringraziando tutti i fan per l'affetto: "Siamo stati così commossi dall'amore che avete condiviso per il nostro caro marito, padre e amico in questo momento difficile. La vostra compassione, comprensione e rispetto ci aiuteranno nel permettere a Bruce a vivere una vita il più piena possibile". Un'ondata di affetto ha travolto Bruce Willis anche nel giorno del suo compleanno, sotto al post di Demi Moore. Tanti gli amici e i colleghi che si sono uniti agli auguri - tra cui Rita Wilson, Selma Blair e Paris Hilton - ma anche tanti fan, contagiati da tanto amore famigliare: "Sembra molto meglio di quanto immaginassi - scrive una follower - Sì, lo so, questo è probabilmente solo un buon momento tra innumerevoli momenti di abbattimento, di bestie e momenti cupi... Ma sono contenta che lui e la famiglia possano avere questo. Sono così felice che abbia una famiglia fantastica".

Il video pubblicato da Demi Moore