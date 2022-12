Bruce Willis nelle rare foto di famiglia con la ex Demi Moore, l'attuale moglie Emma Heming e le cinque figlie

A qualche giorno dalle indiscrezioni che hanno raccontato del peggioramento delle condizioni di salute di Bruce Willis, ecco arrivare sui social una rassegna di foto che lo mostrano circondato dall'affetto di tutta la sua famiglia. Sorrisi, abbracci e gesti affettuosi sono protagonisti delle immagini pubblicate da Demi Moore, ex moglie dell'attore 67enne oggi legato alla modella inglese Emma Heming.

"Siamo famiglia!" ha scritto a corredo del post l'attrice, madre di tre delle sue figlie Rumer (34 anni), Scout (31) e Tallulah (28) presenti negli scatti natalizi insieme alle sorelle Mabel di 10 anni e Evelyn, 8, nate dall'amore per Emma. Un'atmosfera serena quella che traspare nella grande famiglia allargata di Bruce Willis, da mesi segnato da una malattia, l'afasia, che lo tiene lontano dai set cinematografici. Insieme alle indiscrezioni sul presunto peggioramento delle sue condizioni di salute, sono circolate anche quelle relative al testamento dell'attore che avrebbe deciso di dividere non in modo equo il suo patrimonio da 250 milioni di dollari: tutto andrebbe alla moglie e alle figlie che ha avuto con lei, mentre a Rumer, Scout e Tallulah, spetterebbe solo un milione a testa.

Voci che lascerebbero pensare a tensioni famigliari, ma che queste foto sembrano voler smentire, simbolo come sono di grande serenità tra tutte le signore e signorine Willis. E infatti: "Che serata divertente" è il commento di Emma al post di Demi, tutt'altro che nemiche.