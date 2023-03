Bruce Willis festeggiato dalla moglie: l'emozionante sorpresa social (con un grazie a Demi Moore)

È circondato dall'affetto di tutta la sua famiglia Bruce Willis. Da quando, un anno fa, gli è stata diagnosticata l'afasia e poi, qualche mese dopo, una grave forma di demenza che rende necessarie cure e attenzioni costanti, l'attore è al centro delle cronache mediatiche anche per la preoccupazione che i fan esprimono nei suoi confronti. In occasione del suo 68esimo compleanno sul profilo Instagram di Demi Moore - ex moglie di Willis e madre di tre dei suoi figli - è stato pubblicato un video che lo mostra festeggiato con gioia da tutti. Un'atomosfera di festa che prosegue anche in queste ore, condivisa dall'attuale consorte di Willis, Emma Heming, che ha pubblicato un video inedito nel giorno del loro anniversario di nozze.

"Nel giorno del nostro 10° anniversario di matrimonio abbiamo deciso di rinnovare le nostre promesse nello stesso posto in cui abbiamo detto "lo voglio" nel 2009. Sono così felice che l'abbiamo fatto. Cogli ogni opportunità per unirti e festeggiare con famiglia e amici. Questi sono i momenti e le belle tasche di ricordi che puoi aggrapparti per tutta la vita. E riusciamo a tenere quei ricordi vivi e sicuri per quelli che potrebbero non essere in grado di farlo" si legge a corredo del filmato che mostra Emma e Bruce nel 2019, appunto, quando decisero di rinnovare le promesse nuziali davanti a tutta la loro grande famiglia. Una famiglia di cui ha sempre fatto parte anche Demi Moore, grande amica di Emma, presente sempre in ogni avvenimento importante e dunque anche nel giorno felice di dieci anni fa, artefice del filmato che oggi torna più vivo che mai e a cui è andato il suo ringraziamento.

"Un grande ringraziamento alla nostra videografa Demi Moore" si legge ancora nella didascalia che cita anche i figli e gli amici come parti importantissima della "nostra grande famiglia".