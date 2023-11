Bruce Willis peggiora, non riconosce più l'ex Demi Moore: "Lei è devastata"

Continuano a peggiorare le condizioni di Bruce Willis. Qualche settimana fa era stato un suo caro amico, il regista Glenn Gordon Caron, a far sapere ai media statunitensi che la star di "Die Hard" non è più in grado di parlare e "ha perso la gioia di vivere". "Tutte quelle abilità linguistiche non sono più a sua disposizione, fa fatica ormai a esprimersi" aveva detto.

Oggi è Closerweekly a parlare di un tracollo repentino. Fonti vicine all'attore, come riporta il magazine, fanno sapere che la malattia starebbe prendendo il sopravvento. Willis, affetto da demenza frontotemporale, non riconosce più l'ex moglie Demi Moore, madre delle sue tre figlie, Rumer, Scout e Tallulah. L'attrice gli ha fatto visita nei giorni scorsi, di ritorno da un viaggio, e lui non ricordava chi fosse. "Lei è devastata" hanno raccontato gli insider, descrivendo una donna distrutta.

La malattia

Bruce Willis, 68 anni, ha lasciato il cinema da quando gli è stata diagnosticata la demenza frontotemporale, nel 2022. La famiglia lo annunciò mesi dopo: "L'Ftd è una malattia crudele di cui molti di noi non hanno mai sentito parlare e che può colpire chiunque - spiegarono in una nota la moglie Emma Heming e l'ex moglie Demi Moore - Per le persone sotto i 60 anni è la forma più comune di demenza e poiché ottenere la diagnosi può richiedere anni. Oggi non ci sono cure per la malattia, una realtà che speriamo possa cambiare negli anni a venire. Con l'avanzare delle condizioni di Bruce, speriamo che l'attenzione dei media possa essere focalizzata sul far luce su questa malattia che necessita di molta più consapevolezza e ricerca". Dal giorno della diagnosi la famiglia si è stretta intorno a Bruce Willis e sono loro il suo sostegno.