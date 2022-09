Bruno Arena, gli anni dopo l'aneurisma: le partite di calcio e il desiderio di tornare a teatro

La notizia della morte di Bruno Arena riporta inevitabilmente la mente a quel giorno del 2013 in cui ha dovuto dire addio alla comicità sul palco. Un aneurisma lo ha colto sul palco, il suo habitat naturale, mentre stava registrando una puntata di Zelig. Da quel momento tutto è cambiato per lui e la sua famiglia. L'amore per la vita però lo ha portato a lottare ed è riuscito a fare grandi passi da gigante come hanno raccontato in questi anni sua moglie, Rosy Marrone, il figlio Gianluca e anche il suo grande amico e compagno di lavoro Max Cavallari.

È stato un recupero lento ma costante, i medici dopo l'emorragia cerebrale lo avevano dato per spacciato, ma Bruno non si è mai arreso e nel 2015 è arrivata la notizia che tutti tanto attendevano: "Non parlo ancora, ma capisco tutto, mi alzo e incomincio a camminare", aveva scritto - probabilmente il figlio - su Facebook in occasione del suo ritorno sul palco scenico in occasione della presentazione dello spettacolo del suo "gemello" Max. "Ma un giorno, mi alzerò di scatto, e griderò: ma bastaaaaa! Il mio gemello Max mi dice tutto, mi scrive tutto… Mi piace l'idea del nostro film, ho tanta voglia di tornare sul palco, mi mancate".

Dopo il ricovero in ospedale a gennaio 2013, Arena uscì dal San Raffaele di Milano soltanto l'11 febbraio per trasferirsi in un centro di riabilitazione. Il 1 marzo uscì dal coma e da quel momento prese il via un lungo percorso di riabilitazione e operazioni che lo portarono però a grandissimi risultati, quasi impensabili. E proprio la speranza di poter prima o poi tornare sul palco, non solo come ospite, lo ha probabilmente portato a combattere ancora più assiduamente per riconquistare la parola.

Bruno Arena: l'amore per l'Inter e il desiderio di tornare sul palco

Grande appassionato di calcio è stato fotografato ogni tanto sugli spalti per seguire la sua Inter. E proprio in occasione della partita Inter-Bologna del 2015 tornò a farsi vedere in pubblico dopo l'aneurisma e dopo quell'occasione ce ne fu anche un'altra nel 2016 per Inter-Udinese, in entrambi i match calcistici furono in molti a commuoversi per la presenza del grande comico. Bruno Arena non si mai nascosto e anzi, voleva essere presente sui social tramite i quali ringraziava ciclicamente i suoi fan sempre così disponibili e generosi nei suoi confronti, indimenticabile il video, condiviso dal figlio, in cui - a suo modo - ha parlato a chi gli ha dedicato messaggi di pronta guarigione a seguito di un intervento al ginocchio.

A raccontare del suo percorso di recupero è stata la moglie grazie a interviste in tv e ai giornali. Un percorso lungo che però ha regalato anni d'amore in più alla loro famiglia. Il loro amore è nato all'improvviso e solo 15 giorni dopo il loro incontro Bruno le chiese di sposarlo: "Ero gelosissima all'inizio del nostro rapporto, temevo che qualcuno me lo portasse via. Ci siamo incontrati nel 1987, mi ha chiesto di sposarlo dopo 15 giorni e io ho detto sì. Quando è diventato famoso, ovviamente, ho imparato a non essere più gelosa, se no guai!". Per i 60 anni di Bruno, compiuti nel 2017, Rosy e i figli organizzarono una grande festa con il suo pubblico che lui tanto amava: "Volevo fare una festa bella per Bruno per i suoi sessant’anni. Poi è nata questa idea. I suoi amici comici mi hanno sempre detto: perché non facciamo una serata per lui? E la facciamo per i suoi sessant’anni. Grazie a questa serata, acquisteremo un veicolo speciale per Bruno per salire direttamente con la carrozzina, così potrà muoversi liberamente". Un gesto che è rimasto nel cuore dei suoi fan, dei colleghi e ovviamente anche di Bruno che non ha mai voluto abbandonare il palco.