Addio a Bruno Arena, dall'amore per la moglie alla vita dopo l'aneurisma

Bruno Arena è morto oggi, 28 settembre 2022, a 65 anni. Il comico e attore, noto per essere statao parte del duo "I Fichi d'India" insieme all'amico Max Cavallari, era da diversi anni lontano dalle scene dopo l'aneurisma lo aveva compito nove anni fa, durante la registrazione di una puntata del programma Zelig. Immediato e profondo il dolore per la scomparsa manifestato via social dagli amici di una vita e dai suoi affetti più cari: "Ciao grande amico mio" ha scritto Palo Belli, mentre il figlio Gianluca ha lasciato il suo pensiero in una storia Instagram evocativa dell'immensa tristezza: "Non ero pronto, ma tanto non lo sarei mai stato. Buon viaggio papà, lasci un vuoto immenso".

Bruno Arena, dall'incidente all'incontro con Max Cavallari

Bruno Arena era nato a Milano 65 anni fa. Aveva 26 anni quando si avvicinò al mondo dello spettacolo nelle vesti di animatore turistico e 27 quando venne coinvolto in un grave incidente automobilistico che lo obbligò a sottoporsi a diverse operazioni chirurgiche, con la perdita parziale della vista da un occhio. Al 1988 risale il primo incontro con Max Cavallari che diventerà partner professionale della sua carriera cabarettistica: con lui, sulle spiagge di Palinuro, in provincia di Salerno, deciderà di formare il duo comico, chiamato Fichi d'India per rendere omaggio alla cornice della passeggiata: gli alberi di fichi d'India, appunto.

La storia d'amore con Rosy Marrone, risposata dopo 25 anni

Bruno Arena era legato a Rosy Marrone da trentacinque anni. "Ero gelosissima all'inizio del nostro rapporto, temevo che qualcuno me lo portasse via" raccontò lei in un'intervista rilasciata qualche tempo dopo l'aneurisma che lo colpì nel 2013 costringendolo a un lungo periodo di ricovero in ospedale, poi in una clinica di riabilitazione, fino al parziale recupero di diverse funzionalità, per quanto l'ictus avesse lasciato dei segni.

Rosy Marrone, madre dei suoi due figli, è sempre stata al suo fianco in ogni momento della sua vita, forte di un sentimento cresciuto nel tempo soprattutto nel momento di enorme difficoltà successivo all'ictus. Due anni dopo il drammatico evento, infatti, Bruno Arena e Rosy Marrone hanno deciso di risposarsi, rinnovando le promesse nuziali nella chiesetta della clinica in cui il comico era ricoverato: "Le nozze d'argento sono state l'anno scorso, ma non abbiamo potuto festeggiare perché Bruno era in ospedale" raccontò allora la donna, "stavo organizzando una grande festa, ma poi è successo quello che è successo e ho dovuto rimandare. Rimandare, però, non cancellare". In seguito, una festa ha sancito il nuovo "matrimonio": "Per l'occasione ho indossato, senza che lo potesse immaginare, il mio abito da sposa. E' stato come rivivere quel giorno lontano, con la stessa felicità".

L'aneurisma

Bruno Arena fu colpito da un'emorragia cerebrale il 17 gennaio del 2013. Per due anni la sua vita è stata appesa a un filo: "Lui ama tanto la vita, ero sicura che avrebbe lottato - spiegò la moglie descrivendo quel periodo trascorso ad aspettare che il marito si svegliasse dal coma e poi ricominciasse piano piano a recuperare le funzioni vitali. Accanto a loro sempre i due figli. "Mai smettere di sperare. Io potevo vederlo solo un'ora al giorno. Stavo lì dalle 9 del mattino, anche se potevo vederlo solo alle 18. Fu un'infermiera a dirmi che si era svegliato. Non era scontato che succedesse. E' stato bellissimo".

L'ultima foto social

Bruno Arena era tornato a farsi vedere sui social lo scorso agosto insieme all'amico Max Cavallari, sua spalla professionale per anni, che dopo la malattia non lo ha mai lasciato solo. Fu proprio Max, infatti, ad avvisare la famiglia del malore che lo colpì durante le registrazioni in studio. "Ieri il regalo più grande... Più speciale. Il regalo più immenso... Il mio gemello in sala davanti a me al teatro della luna... Grazie Bruno" fu il messaggio che Cavallari dedicò all'amico fraterno che a sorpresa andò ad assistere al suo debutto in teatro a qualche anno dall'ictus.