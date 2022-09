Addio Bruno Arena: il doloroso messaggio di Max Cavallari, storico compagno dei Fichi d'India

La morte di Bruno Arena ha lasciato un vuoto nella vita delle persone che gli sono state accanto fino agli ultimi giorni della sua vita. Il comico milanese, scomparso stamattina all'età di 65 anni, da tempo era lontano dalla scena pubblica in seguito all'aneurisma che lo aveva colpito nel 2013 durante la registrazione di una puntata del programma Zelig. In quel momento accanto a lui c'era Max Cavallari, partner professionale del duo I Fichi d'India, ma sopratutto suo grande amico fraterno, che poco fa ha affidato ai social un post evocativo del proprio dolore per l'immensa perdita.

"Ciao Pagliaccio Mio, prendi la valigia con le parrucche. E' ora di far ridere lassù... Ti aspettano i grandi, ti amerò per sempre": così Cavallari ha salutato il compagno di una vita, privata e professionale, ritratto con lui nella foto scelta per ricordare la loro amicizia. In sottofondo la canzone Sei un pensiero speciale di Eros Ramazzotti. Il post è stato raggiunto da oltre 11mila like in pochi minuti e tanti sono i pensieri scritti dai follower a corredo dell'immagine: "Mi hai accompagnato per tutta la mia infanzia, rimarrai per sempre un esempio e un patrimonio di comicità inestimabile. Grazie di tutto, buon viaggio Bruno", scrive uno dei fan profondamente addolorati dalla notizia.

L'amicizia tra Bruno Arena e Max Cavallari

Bruno Arena era nato a Milano 65 anni fa. Aveva 26 anni quando si avvicinò al mondo dello spettacolo nelle vesti di animatore turistico e 27 quando venne coinvolto in un grave incidente automobilistico che lo obbligò a sottoporsi a diverse operazioni chirurgiche, con la perdita parziale della vista da un occhio. Al 1988 risale il primo incontro con Max Cavallari che diventerà partner professionale della sua carriera cabarettistica: con lui, sulle spiagge di Palinuro, in provincia di Salerno, deciderà di formare il duo comico, chiamato Fichi d'India per rendere omaggio alla cornice della passeggiata: gli alberi di fichi d'India, appunto.

Dopo l'aneurisma Bruno Arena ha affrontato un lungo percorso di riabilitazione durante il quale Max Cavallari gli era sempre stato accanto. Con lui era apparso sui social lo scorso agosto in uno scatto spensierato, simbolo di un'amicizia forte e autentica fino agli ultimi giorni di vita.