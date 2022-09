È morto Bruno Arena, comico dei Fichi d'India

È morto a 65 anni Bruno Arena. Attore e comico che ha fatto ridere e divertire sia in tv sia a teatro. La sua carriera si è chiusa nel 2013 a causa di un aneurisma, da allora purtroppo non ha più nè parlato nè camminato. Indimenticabili gli sketch dei Fichi d'India con il grande amico e collega Max Cavallari.

Tra i primi a rendere nota la notizia il figlio, Gianluca Arena, che su Instagram ha scritto: "Non ero pronto, ma tanto non lo sarei mai stato. Buon viaggio papà, lasci un vuoto immenso". Poi Paolo Belli, che su Twitter lo ha salutato così: "Rip grande amico".

L'aneurisma e la fine della carriera nel 2013

Il 17 gennaio del 2013 la carriera di Arena ha subito uno stop imprevisto. Un aneurisma lo ha colpito mentre stava registrando una puntata di Zelig insieme all'amico e compagno di lavoro Max Cavallari. Da quel momento la sua vita e quella della sua famiglia è cambiata. Ricoveri in ospedale e una lunga riabilitazione, mai interrotta, lo hanno portato a grandi miglioramenti, ma non al recupero totale della mobilità e della parola.

La moglie, Rosy Marrone, nel 2015 parlò delle condizioni del marito e raccontò che lo avevano dato per spacciato. A darle la notizia del malore fu Cavallari: "Quando mi ha detto che non si è sentito bene io ho capito che era grave. Se avesse avuto un filo di voce mi avrebbe chiamato lui. Ricordo che fissavo la mezzeria e pregavo di arrivare in tempo". In ospedale "la dottoressa mi disse una serie di 'purtroppo'. Tutto per dirmi che non c'era più niente da fare. Dal mattino avevo avuto una sensazione strana - ha raccontato ancora Rosy - C'era questo alone di tristezza, Bruno era preoccupato per la registrazione, io lo avevo incoraggiato. Verso le otto mi chiama dicendomi che era agitatissimo. 'Ho litigato con un autore' mi disse. Io lo tranquillizzai, ma se fossi stata lì con lui, magari avrei potuto capire, aiutarlo".

Il comico dopo numerosi ricoveri era riuscito a tornare a casa, l'uso della parola era ancora molto compromesso, ma è sempre riuscito a farsi capire, come quando, dopo un'operazione alla gamba ha chiesto al figlio Gianluca di fargli salutare i suoi fan che in questi anni gli hanno sempre dimostrato il loro affetto, a suo modo nel video parla, a suo modo, a tutti loro e oggi guardando quelle immagini è impossibile non commuoversi. "Ciao a tutti ragazzi! Oggi è un giorno speciale! - ha scritto Gianluca nel post - Papà ha superato con successo l’operazione alla gamba alla quale si è sottoposto! E ci ha chiesto di filmarlo mentre, a modo suo, ringrazia tutte le persone che ogni giorno gli ricordano quanto gli vogliono bene! Grazie mille a tutti!".

La carriera, i Fichi d'India e Zelig

Bruno Arena è nato a Milano il 12 gennaio 1957. Per anni è stato insegnante di educazione fisica in alcune scuole della provincia di Varese, ma lo spettacolo e il far divertire erano da sempre la sua più grande passione e già dall'età di 26 anni aveva fatto della comicità il suo secondo lavoro.

Nel 1984 era stato vittima di un grave incidente automobilistico che lo ha costretto a numerosi interventi e a causa del quale aveva la vista parzialmente compromessa. Nel 1988 l'incontro tra lui e Max Cavallari ha cambiato la loro vita e li ha portati davanti al grande pubblico della tv, padroni indiscussi di Zelig hanno fatto ridere migliaia e migliaia di spettatori, ancora oggi i loro sketch sono esilaranti. Il loro nome è legato proprio al luogo in cui si sono conosciuti ovvero tra i fichi d'india a Palinuro in Salento. Da quel momento non si sono più lasciati e hanno portato la loro simpatia e ironia pungente su Italia 1, Canale 5, Italia 7, Radio Deejay, R101 e anche sul grande schermo recitando in film come Natale sul Nilo, Natale in India, Matrimonio alle Bahamas con Massimo Boldi e Christian De Sica ed hanno interpretato il Gatto e la Volpe nel Pinocchio diretto da Roberto Benigni. La loro ultima foto insieme risale ad agosto, "Buonasera a tutti! Buon sabato sera! Un abbraccio fico a tutti!" aveva scritto Max su Facebook.

Bruno Arena, la famiglia e il suo grande amore per Rosy Marrone

Nel 2014, un anno dopo l'aneurisma, Bruno e Rosy hanno festeggiato le nozze d'argento e rinnovato la promessa fatta anni prima. Nella buona e nella cattiva sorte, nella salute e nella malattia, si sono giurati amore. Un amore dolce e forte ben descritto da queste parole di Rosy: "Tutte le sere, prima di dormire, mi guarda, mi sorride e dice 'Buonanotte amore'. Ce lo siamo sempre detti che se dovesse cambiare tutto nella nostra vita, noi andremo avanti con il nostro meraviglioso amore. Questa è l'unica certezza che ho: l'amore per Bruno e il suo amore per me".

Dal loro grande amore sono nati due figli, uno è molto riservato e non ha profili social, l'altro Gianluca ha seguito le orme paterne e spesso ha condiviso immagini con il papà sul suo profilo Instagram, tra le più toccanti quelle dello spettacolo a teatro in cui scrive come didascalia: "Anche se non abbiamo condiviso tanti palchi (e non solo), questo è quello che ricordo con più gioia, ci tornerò papà, ci tornerò sul palco, anche se secondo te ho dei tempi comici penosi".