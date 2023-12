Bruno Barbieri, spaghetti alle vongole con il burro: bufera social

Per Natale Bruno Barbieri regala una sua ricetta ai follower, ma qualcosa va storto. Il famoso chef condivide un video su Instagram con un piatto di spaghetti alle vongole, tra i piatti tipici del cenone della Vigilia: "Ragazzi ma quanto sono buoni gli spaghetti con le vongole? Per me è proprio uno di quei piatti a cui non si può proprio rinunciare - scrive nel post - Con una spolverata di pan grattato e accompagnati da un bicchiere di vino bianco poi sono perfetti per le feste".

Barbieri spiega la ricetta nei dettagli: "A me piacciono anche le vongoline piccoline ma oggi faremo quelle veraci. Le faremo rigorosamente in bianco, olio extravergine di olive e alla fine una noce di burro io gliela pianto sempre dentro. Lo so che i puristi 'No, ma', ma a me non me ne frega niente". E poco dopo continua: "Le vongole si stanno aprendo, intanto prendo un po' di pane. Appena sono aperte, bisogna subito togliere il coperchio per interrompere la cottura. Filtro il sugo, metto dentro le vongole, aggiungo un po' di parmigiano. Che meraviglia, vediamo gli spaghetti come sono. Bisogna sempre fare molta attenzione, sentire se l'acqua delle vongole è troppo salata e in caso si aggiunge un po' di acqua. Poi prendo un po' di prezzemolo, lo taglio così come faceva la nonna". Infine ecco il burro: "Bisogna proprio montarlo, perché quando inizia a raffreddarsi un po' fa quella bella crema".

Una mossa non solo bocciata dai follower, ma criticatissima. Sui social è bufera: "Sarai un bravo cuoco, ma aglio e burro sulle vongole proprio no! Orrore". E ancora: "A Barbiè, ma il burro da te non me lo aspettavo". Qualcuno, però, difende lo chef nonostante il passo falso: "In questi commenti c'è gente comune che dice a Barbieri, 7 stelle Michelin, come si fa pasta e vongole".