Bruno Vespa, le foto del matrimonio del figlio con 250 invitati (e molti vip): "È stato molto sobrio"

A qualche giorno dalle nozze del figlio Alessandro con Isabella Di Biagio, l'emozione di Bruno Vespa emerge dal racconto rilasciato al settimanale Chi. "L'unico momento in cui mi sono emozionato davvero è stato quando mio figlio Alessandro è entrato in chiesa tenendo per mano la sua mamma, mia moglie Augusta. È il primo figlio che si sposa... Ci sta che uno si emozioni un po'" ha confidato il giornalista al magazine che nel numero di questa settimana pubblica alcune foto del matrimonio celebrato sabato 22 giugno nella cattedrale di Oria, in Puglia. Al rito ha fatto seguito una cena molto elegante nella masseria di famiglia Li Reni, a Manduria, da anni buen retiro della famiglia Vespa.

"Un matrimonio molto sobrio" lo definisce il settimanale Chi che riporta il dettaglio dei 250 invitati tra cui molti vip. "Conoscevo soltanto il 2 per cento dei 250 invitati" ha ammesso però papà Bruno, spiegando di non aver affatto pensato all'organizzazione demandata in tutto ad Alessandro. Gli invitati noti, da Pier Ferdinando Casini a Maria Elena Boschi? "Casini è amico personale del papà di Isabella (figlia dell'ex politico Aldo Di Biagio, ndr), Angelino Alfano e la moglie Tiziana sono amici nostri da anni e spesso lavoriamo insieme. Giulio Berruti e Maria Elena Boschi fanno parte della cerchia di amicizie di Alessandro e Isabella. Si frequentano a Roma", ha precisato il giornalista. Alessandro Vespa, avvocato d'affari, e Isabella Di Biagio, consulente di geopolitica, si sono sposati dopo tre anni di fidanzamento.