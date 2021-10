Brunori Sas è diventato papà: l’annuncio e la foto della bimba

Brunori Sas è diventato papà della sua prima figlia, frutto dell’amore per la compagna Simona Marrazzo. Il cantautore calabrese, al secolo Dario Brunori, lo ha annunciato con un post social dove il volto seminascosto della piccola Fiammetta si affianca al pensiero che racconta in prima persona la la gioia della neonata.

"Care figliuole e cari figliuoli brunoriani, sono Fiammetta, la più figliuola di tutte" si legge nella didascalia: "Mio padre è già irrimediabilmente rimbambito: mi ha scattato tremila foto in 24 ore e scrive messaggi al mondo fingendosi me. Tutto come da copione insomma. Ora manca solo la classica canzone melensa e siamo a posto. Sinceramente mi aspettavo di più da quest'uomo, meno male che c'è mamma! Dormiamoci su. Baci neonatali".

Brunori Sas e Simona Marrazzo fanno coppia da anni e insieme nel 2011 hanno fondato l’etichetta discografica Picicca Dischi. "Lei ormai è rassegnata, è un po’ dura per lei dopo 20 anni in cui deve assistere ai miei monologhi anche a casa, probabilmente ha raggiunto una forma di consapevolezza tale per cui le rimbalza tutto", aveva raccontato il cantautore parlando del legame della compagna con cui oggi condivide l’esperienza più bella della sua vita.