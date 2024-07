Gigi Buffon e Ilaria D'Amico si sposano in gran segreto: "Lei è incinta a 50 anni"

Avrebbero mantenere riservata una notizia così importante, ma il matrimonio di Gigi Buffon e Ilaria D'Amico, previsto nelle prossime settimane, è ormai di dominio pubblico. Tutto merito delle pubblicazioni che sono state affisse all'albo pretorio dei Comuni di Carrara e di Milano nella giornata di venerdì 12 luglio, data da cui iniziano i 180 giorni per la celebrazione delle nozze. La cerimonia sarà svolta in Toscana. Le indiscrezioni si aggiungono a quelle che, già nelle scorse settimane, davano la conduttrice incinta.

Nessun altro dettaglio è dato sapere circa il giorno del sì. Né l'orario o la chiesa, tanto meno gli abiti degli sposi. Ilaria D'Amico, che ha appena compiuto cinquant'anni, arriverà all'altare col pancione? Non resta che attendere il grande giorno. Quel che è certo è che al "s'ì" presenzieranno i figli: Mattia Leopoldo, nato dalla coppia nel 2016, ma anche Louis Thomas e David Lee, che Buffon ha avuto dall'ex moglie Alena Seredova, e Pietro, che la conduttrice ha avuto invece dal suo ex compagno Rocco Attisani.

Per Ilaria D'Amico si tratta del primo matrimonio, mentre per Buffon sono seconde nozze dopo quelle con Alena Seredova. La notizia dei fiori d'arancio era nell'aria da tempo. "Sono 10 anni che stiamo insieme, siamo molto sereni e felici – aveva spiegato l'ex portiere alcuni mesi fa – Questa è la cosa più importante. Volevamo sposarci nel giugno 2024, ma per via dell’Europeo o slitta o anticipiamo, non abbiamo ancora deciso". La proposta di matrimonio era arrivata lo scorso anno. "A gennaio ho ricevuto la fatidica proposta - ha raccontato a sua volta la giornalista - sono rientrata a casa, a Parma, e ho trovato il caminetto acceso, la musica, le lucine ed è arrivata la sua dichiarazione… Finalmente fatta come si deve, dopo anni in cui me lo chiedeva nei modi meno romantici possibili. Tipo, a cena, di punto in bianco, diceva: ‘Ma come mai io e te non ci siamo ancora sposati? Lo facciamo?'. Una volta me lo ha chiesto con un messaggio via Whatsapp da Parigi… ma alla nostra età le cose vanno fatte come si deve".