Bugo commenta la vicenda di Morgan: le parole pungenti

Da ieri è un gran parlare della vicenda - drammatica e a dir poco disdicevole - che vede coinvolto in prima persona Morgan. Il cantautore, a processo per stalking e revenge porn, avrebbe pereseguitato e minacciato la cantante Angelica Schiatti, con cui aveva avuto una relazione.

I dettagli raccapriccianti - raccontati da Selvaggia Lucarelli - hanno giustamente scatenato l'indignazione dell'opinione pubblica. Anche da parte degli artisti c'è stata una mobilitazione generale, con diversi cantanti che si sono esposti, a difesa di Schiatti e contro Castoldi (questo il vero cognome di Morgan). Tra i vari commenti anche quello, pungente, di Bugo.

Il commento di Bugo

Dopo che il vaso di pandora è stato scoperchiato, Warner Music (etichetta di Morgan) ha scritto un post sui social: "Warner Music Italy, alla luce dei contenuti e dei messaggi emersi e riportati dalla stampa italiana in data odierna, dà mandato ai propri legali per interrompere il rapporto contrattuale in corso con l’artista Morgan lasciando che la questione sia dibattuta nelle giuste sedi.", si legge sulla pagina dell'etichetta discografica. Proprio sotto questo post è arrivato il commento di Bugo, che ha lasciato una lunga risata.

Per chi non lo ricordasse, tra Bugo e Morgan c'è stato un duro scontro. I due, infatti, hanno partecipato insieme all'edizione di Sanremo del 2020. I due vennero squalificati per defezione il 7 febbraio 2020, durante la quarta serata. Il motivo? Morgan aveva cambiato il testo della canzone, inserendovi critiche pesanti nei confronti di Bugo, il quale decise quindi di abbandonare il palco, interrompendo l'esibizione. La vicenda è finita in tribunale, con Morgan che è stato assolto dal tribunale di Imperia dall’accusa di diffamazione nei confronti del collega perché il fatto non sussiste.