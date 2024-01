"Ciuccialatte"; "E tu fai un sorriso che tra poco esplodi": volano insulti tra Bugo e Lazza

È scontro tra Bugo e Lazza, in queste ore al centro di un botta e risposta che non sta risparmiando nulla alla piazza di X. Tutto è iniziato da un commento del cantante di Rho che ha espresso la sua amarezza nel trovarsi citato per l'ormai celebre siparietto con Morgan al Festival di Sanremo 2020. "E arriva l'ennesimo rapper di mer*a che mi ci cita per acchiappare due views in più, come fecero Salmo Fibra Lazza. Io non scappo come Bugo, Bugo di culo e altre frasette da prima elementare. Min*hia ma la mamma vi ha dato il latte o siete scemi proprio di natura?! Fate pure i fighetti adesso ma un giorno vi sveglierete sommersi nella vostra merda e rideremo noi. Ciuccialatte": così ha scritto Bugo che ha accennato al testo BTX Posse in cui Lazza e Tony Effe cantano: "Quando entro, dici: ‘Che succede?’ (Ehi). Però, bro, non sono Bugo (Bugo)".

Pronta la replica del rapper: "Mamma mia Bugo, che succede? (Cit). Ma poi che insulto è ‘CIUCCIALATTE’? Mangiatela un emozione ogni tanto", battuta che ha incontrato una nuova risposta di Bugo: "Ue coda di paglia, ‘mangiatela un emozione’ (senza apostrofo mi raccomando) è perfetta come frasetta diario smemoranda, dai pensaci, hai un futuro". Lazza a quel punto ha aggiunto: "Ma tu veramente hai deciso di firmarti una figura di mer*a? Bugo, per me sei un artista emergente, di cosa dobbiamo parlare? È già tanto che qualcuno ha fatto la beneficienza di nominarti, altro che due click in più. Fai un sorriso che tra poco esplodi".

A un certo punto Bugo ha tentato di placare gli animi: "Vedi che hai la coda di paglia? Io voglio essere per sempre un artista emergente per non diventare proprio come quelli come te che si sentono arrivati. E pensare che mi sei anche simpatico ma amen buona carriera forza Juve". Ma l'ultima parola è stata di Lazza, per nulla intenzionato a passare sopra alla questione: "Certo mo fai il paraculo, dopo aver detto Rapper di mer*a, scemi, fighetti ecc. improvvisamente ora sono simpatico. Fammi un favore va". Storia chiusa? Chissà. Intanto Lazza sarà protagonista a Piazza Colombo durante il prossimo Festival di Sanremo, ospite nella serata d'apertura della Suzuki Arena.