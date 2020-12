Da Beatrice Valli a Clarissa Marchese, così il protagonisti di Uomini e Donne festeggiano il Natale

Sarà ricordato come l'anno del Covid, lontano da abbracci e tavole imbandite, ma non per questo il 25 dicembre sarà dimenticato. Ecco come alcune delle coppie nate a Uomini e donne vivranno questo momento di magia

Federico Gregucci e Clarissa Marchese sono tra le coppie più amate nate sotto i riflettori di Uomini e donne. Da poco sono rientrati in Italia dopo aver trascorso gli ultimi anni a Miami. Hanno comprato casa a Montevarchi, in Toscana, ma nel frattempo sono volati in Sicilia dove passeranno le feste circondati dall'affetto della famiglia dell'ex miss Italia che si sta godendo la vitalità della piccola Arya.

Natale milanese per Beatrice Valli e Marco Fantini, genitori di Azzurra e Bianca. Nel rispetto delle disposizioni anti contagio, hanno deciso di non muoversi da casa e viversi le feste tra di loro, lontani dalle famiglie d'origine.

Stessa sorte per la sorella Ludovica, all'ottavo mese di gravidanza, che prima della chiusura dei confini regionali è passata a salutare mamma Sandra e nonna Rema ma vivrà il Natale solo con il compagno Gianmaria Di Gregorio.

Natale separati per Camilla Mangiapelo e Riccardo Gismondi: "Per il giorno di Natale ci divideremo. Staremo lui ad Anaghi con la sua famiglia e io a Roma con la mia e poi ci ricongiungeremo. Abbiamo la fortuna di avere ancora le nostre nonne e preferiamo separarci io e Riccardo per rendere felici loro", ha dichiarato l'influencer che da anni fa coppia fissa con l'ex cestista.

Lady Cobra, Claudia Dionigi ha invece raccontato che passerà il Natale solo con la famiglia di Lorenzo Riccardi. È scesa infatti a Latina nei giorni scorsi per salutare la famiglia, prima del lockdown previsto da Dpcm, per poi rientrare a Milano dove ha preso casa con il suo compagno.